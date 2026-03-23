Presidente Paz felicita a autoridades electas y anuncia trabajo conjunto

El presidente Rodrigo Paz felicitó a las autoridades electas en las elecciones subnacionales de este domingo, a través de su cuenta oficial en X, destacando la participación ciudadana y la transparencia del proceso electoral.

En su mensaje, el jefe de Estado escribió: “Hoy Bolivia reafirmó su vocación democrática en las urnas, con más transparencia y participación. Mi felicitación a las nuevas autoridades electas en estas #EleccionesSubnacionales2026. Ahora nos toca trabajar por el desarrollo y la autonomía de nuestras regiones. Que este nuevo ciclo sea de trabajo conjunto por un país más unido y próspero. #ConfiamosEnBolivia”.

El mandatario subrayó la importancia del compromiso democrático y llamó a trabajar de manera coordinada con las nuevas autoridades, con el objetivo de promover el desarrollo y fortalecer la autonomía de las regiones en el marco del ciclo de gestión 2026–2031.

Estas declaraciones se suman a las distintas manifestaciones de felicitación que se han producido tras el cierre de las urnas y la difusión de los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, mediante el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).