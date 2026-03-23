Al 90% del conteo rápido: JP Velasco y Otto Ritter se perfilan a segunda vuelta por la Gobernación de Santa Cruz

País
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Publicado el 23/03/2026 a las 0h41
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Con el 90% de avance en el conteo rápido del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), los candidatos Juan Pablo Velasco, de la agrupación Libre, y Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, se perfilan para disputar una segunda vuelta electoral por la Gobernación de Santa Cruz, según datos difundidos por el Tribunal Supremo Electoral.

De acuerdo con los resultados preliminares, ambos candidatos concentran la mayor votación, sin alcanzar el porcentaje necesario para una victoria en primera vuelta, lo que encamina el proceso hacia un balotaje.

En la tendencia reflejada por el Sirepre, Velasco mantiene la delantera, seguido por Ritter. Más atrás se ubican Luis Fernando Camacho, de Creemos; Branko Marinkovic; Chi Hyun Chung, del Movimiento Tercer Sistema; y Miguel Cadima, de la agrupación TODOS.

Los datos del conteo rápido permiten observar una tendencia consolidada conforme avanza el procesamiento de actas, aunque desde el TSE se recordó que estos resultados no sustituyen el cómputo oficial, que es el único con validez legal.

Según el calendario electoral, la eventual segunda vuelta para la elección de gobernador está prevista para el 19 de abril, instancia en la que se definirá a la autoridad departamental.

La jornada electoral en Santa Cruz se desarrolló con normalidad y alta participación ciudadana, mientras el Tribunal Electoral Departamental continúa con el cómputo oficial de las actas en Sala Plena.

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