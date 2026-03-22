Resultados preliminares: Manfred y Loza lideran el voto en Cochabamba

El Tribunal Supremo Electoral presentó los resultados preliminares de las Elecciones Subnacionales. En el municipio de Cercado, al 67.16% de actas computadas, Manfred Reyes Villa (Súmate) se encamina a una amplia con 135,791 votos, superando ampliamente a sus contendientes.

Por otro lado, en la carrera por la Gobernación, Leonardo Loza (A-UPP) lidera el conteo al 76.32% de actas procesadas, alcanzando 297,058 votos y perfilándose como el nuevo Gobernador del departamento.

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