Choferes de La Paz anuncian paro de 24 horas para este miércoles por resarcimiento

Sectores de choferes de La Paz confirmaron un paro de 24 horas a nivel departamental para este miércoles. El sector advirtió que la medida será movilizada e incluirá bloqueos en distintos puntos y "mil esquinas".

El sector sostuvo que la medida responde al incumplimiento de acuerdos sobre el resarcimiento por la mala calidad de la gasolina y no descartó endurecer las protestas si no hay una solución.

"Lamentablemente, este Gobierno, los acuerdos que ha hecho no se han cumplido en nada", afirmó Reynaldo Luna, representante de Choferes Andina de El Alto.