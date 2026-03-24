Desde este miércoles, YPFB pagará a través de ventanillas a los afectados por la gasolina

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, anunció que, a partir de este miércoles, el resarcimiento por daño a vehículos se realizará a través de ventanillas.

"Adicionalmente, el día de mañana se empieza a hacer el pago en ventanilla para los que han hecho este reporte (de vehículos afectados por la gasolina)", sostuvo Akly en conferencia de prensa.

En ese sentido, la autoridad dijo que el paro anunciado para este miércoles, de parte de los choferes, lo dejó sorprendido, ya que aseguró que se habló con los sectores acerca de cómo se efectivizaría el resarcimiento.

Incluso, dijo que les llamó la atención que algunos choferes del transporte pesado busquen unirse al paro, ya que no se reportó problemas sobre el diésel.

"Espero que la dirigencia y las bases puedan reflexionar", sostuvo y agregó que el sistema continuará operativo en marzo y abril para atender las denuncias.

Asimismo, dijo que el resarcimiento empezó el pasado viernes y que se destinó más de Bs 1 millón para pagar a las cuentas personales de los afectados.