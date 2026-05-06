Asamblea Legislativa aprueba declaración pidiendo respeto a la democracia y rechaza intentos de desestabilización

A solicitud de varios legisladores, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó por mayoría una declaración en la que se pide respeto a la democracia y rechaza intentos de desestabilización anunciados por algunos actores sociales.

"Con la mayoría de votos queda aprobada la declaración de la Asamblea y al haber agotado el orden del día, damos por concluida la presente sesión", indicó el presidente nato de la ALP y vicepresidente Edmand Lara.

Según el documento, se rechazó "las intenciones desestabilizadoras, antidemocráticas y golpistas promovidas por oscuros intereses de quienes, alejados del poder, por la vía democrática, ahora quieren recuperarlos a través de medios violentos y contrarios a la voluntad popular".

La ALP resolvió ratificar el espíritu democrático y de respeto a las instituciones democráticas del país.

El Legislativo también instó al Gobierno a instalar a la brevedad posible espacios de diálogo democrático interinstitucional, ciudadano, interdepartamental, intercultural y multipartidario para llegar acuerdos pacíficos y en defensa la democracia.