Sucre y La Paz marchan contra bloqueo y suman pedidos de estado de excepción

Sectores sociales e instituciones de Sucre y La Paz salieron ayer las calles para marchar contra los bloqueos que están ocasionando perjuicios económicos a la población.

En tanto, más sectores exigen que el Gobierno declare estado de excepción para terminar con las medidas de presión que asolan a varias ciudades de Bolivia.

La movilización en Sucre fue convocada por el Comité Cívico de Chuquisaca. En la plaza 25 de Mayo realizaron el “Cabildo contra los bloqueos”.

En tanto, en La Paz miles de ciudadanos se concentraron anoche en la plaza San Francisco para participar del cabildo convocado por el Comité Multisectorial. De entrada, destacó el grito masivo de “estado de excepción”, en referencia a esta medida que permite la salida de militares a colaborar en los desbloqueos de carreteras.

Entre los primeros participantes, en la palestra, estuvo monseñor Guillermo Llanos quien calificó a los bloqueadores de “endemoniados” por no dejar pasar medicamentos y alimentos a las ciudades de La Paz y El Alto. “Abrimos este cabildo bajo la premisa de que la voz del pueblo es la voz de Dios y quien la escucha se vuelve sabio”, afirmó.

En Sucre, la gente gritaba “No más bloqueos, no más bloqueos”, como consigna que repetían los marchistas en el centro de la ciudad. Asimismo, cuestionaron a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) por impulsar medidas de presión en perjuicio de la población y exigieron la detención del expresidente Evo Morales.

En La Paz la convocatoria fue impulsada por organizaciones vecinales, gremiales, empresariales y sectores sociales agrupados en el Comité Multisectorial, que exigen medidas inmediatas para levantar los bloqueos .

El representante del Comité en La Paz Leonel Cóndor Huayra afirmó que la movilización busca visibilizar el malestar de la población afectada por la falta de productos básicos y el incremento de precios.

“Este cabildo representa al sector popular que ha sido abandonado en estos días. No estamos defendiendo a un presidente, estamos defendiendo la democracia y el derecho de la gente a vivir con normalidad”, sostuvo.

Mientras, otros sectores piden expresamente al Gobierno dicte estado de excepción. Entre estas organizaciones están cívicos, empresarios, gremiales, autoridades y diferentes sectores.

Bolivia cumple este miércoles 41 días de bloqueos en diferentes puntos del país, siendo los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí los más afectados por la extrema medida de presión que impide el traslado de alimentos, oxígeno, combustible, medicamentos y otros .