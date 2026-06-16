Gobierno asistirá a diálogo con la COB, “pero sin condiciones”

"Qué bueno que la COB esté llamando a un diálogo, el Gobierno va a asistir, naturalmente, pero que sea un diálogo honesto, transparente, realista", declaró la tarde de este martes el canciller Fernando Aramayo al referirse a la “conminatoria para la pacificación” lanzada horas antes por la dirigencia sindicalista.

La autoridad gubernamental indicó, en con ferencia de prensa, que el Gobierno está dispuesto a abrir espacios de diálogo, pero bajo condiciones de transparencia, realismo y sin imposiciones políticas.

"Qué bueno que (los líderes de la COB) convoquen al diálogo, qué bueno que entiendan lo que significa dialogar. Dialogar significa ponerse en el lugar del otro para entender cómo satisfacer las demandas y necesidades. No significa golpear al otro, no significa violentar", expresó la autoridad.

Aramayo remarcó que el proceso debe incluir a las autoridades del Ejecutivo y no limitarse a una sola figura, la del presidente Rodrigo Paz.

La postura oficial surge luego de que el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, advirtiera con "masificar" las movilizaciones y bloquear carreteras si no existe una respuesta inmediata del Gobierno.

"Se ha decidido, en consulta de todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país, que tiene que ser atendida de manera inmediata", sostuvo el dirigente; sin embargo, no hizo alusión a una mesa de diálogo.

“Madurez política”

El Canciller destacó que ante la postura de la COB "se empieza a actuar con madurez política y democrática" y sostuvo que el Gobierno ha insistido en el diálogo desde el inicio de las movilizaciones, cuestionando que en ese proceso se hayan enfrentado episodios de presión.

"El presidente Rodrigo Paz ha atendido cuanto espacio de diálogo se le ha planteado. Al lugar al que se le ha invitado a asistir a él y a sus ministros, se ha ido con vocación dialógica. ¿Qué hemos recibido? Chantaje, violencia, amedrentamiento", apuntó.