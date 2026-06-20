FFAA y Policía se concentran en carreteras bloqueadas, hasta ahora no hallaron resistencia

Desde la madrugada de este sábado, efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas fueron desplazándose en diferentes puntos del país con el objetivo de facilitar el tráfico vehicular y/o tomar el control de puntos que estaban bloqueados. El vocero de la Presidencia, José Luis Galvez, informó al periódico digital Urgente.bo que el despliegue de los uniformados es en las carreteras que habían sido cerradas.

“No hay operativos en la ciudad de El Alto, nos hemos concentrado en las carreteras, con el fin de lograr el abastecimiento. Hasta ahora no hemos enfrentado ninguna resistencia”, dijo el vocero presidencial a las 08.10 de este sábado.

“Se prohíbe cualquier bloqueo de vías y carreteras, sean urbanas, rurales, departamentales, interdepartamentales e internacionales”, establece el decreto supremo que define que el estado de excepción tendrá una vigencia de 90 días en todo el territorio nacional.

En ese sentido, Galvez explicó a Urgente.bo que no habrá operativos en las ciudades, sino en las carreteras que fueron tomadas por los bloqueadores. La intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía es para garantizar la circulación, insistió.

El funcionario dijo que en los puntos bloqueados, los uniformados tienen el respaldo del decreto supremo para intervenir y dijo que se aplicará la ley contra los bloqueadores. “Se respetaron los derechos de esas personas, pero están prohibidos los bloqueos”, dijo.