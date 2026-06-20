Nuevo Encargado de Negocios de EEUU se reúne con Aramayo

El nuevo encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Erik Martini, sostuvo una reunión con el canciller Fernando Aramayo para dialogar sobre oportunidades de desarrollo conjunto.

El nuevo representante del Gobierno de Estados Unidos ocupará el cargo en reemplazo de Debra Hevia, quien concluyó en los pasados días su misión diplomática en el país.

“Hoy, el nuevo Encargado de Negocios Erik Martini se reunió con el Canciller Aramayo. Cancillería Bolivia. Conversaron sobre la asistencia humanitaria continua de EE.UU., el firme apoyo de seguridad y oportunidades de crecimiento económico mutuo”, señala un comunicado de la Embajada de Estados Unidos.

El pronunciamiento añade que Estados Unidos y sus aliados regionales respaldan al presidente Rodrigo Paz frente a los “intentos violentos, financiados por el narcotráfico, de derrocar al gobierno elegido democráticamente”.