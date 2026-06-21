Falleció Antonio Araníbar, defensor de la democracia y perseguido por Evo Morales

Antonio Araníbar Quiroga, uno de los bolivianos más importantes en la recuperación y el impulso de la democracia boliviana, falleció la mañana de este domingo en la ciudad de La Paz, informó el periodista John Arandia. Partió de este mundo a los 84 años.

Araníbar fue uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en un momento en que desde la izquierda se buscaba reconquistar los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales frente a las dictaduras militares. Luego fue parte de la Unidad Democrática Popular (UDP), la alianza que finalmente se impuso al golpismo y triunfó en las urnas para que Hernán Siles Zuazo asuma la conducción del país.

La militancia, pensamiento y accionar político de Araníbar fue un referente para muchos políticos en Bolivia

Antonio Araníbar Quiroga nació en Cochabamba en noviembre de 1941. Abogado de profesión, luchó contra las dictaduras militares para lograr el regreso de la democracia.

Fue canciller entre 1993 y 1997, además de diputado. Perseguido por el gobierno de Evo Morales, estuvo exiliado en Costa Rica hasta diciembre del año pasado, cuando pudo regresar al país. Estuvo fuera del país por 21 años.

"Recibo este reconocimiento consciente de que es producto y recordatorio de la labor silenciosa de generaciones de servidores públicos y de compatriotas comprometidos en la construcción de una Bolivia democrática", dijo Araníbar el 6 de febrero cuando fue distinguido por la Cámara de Diputados.