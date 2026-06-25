"Hay muchas cosas que se investigan", dice vicecanciller de EEUU respecto a Evo Morales

El vicecanciller de EEUU, para el Hemisferio Occidental, Christopher Landau, reveló que se hacen investigaciones respecto al expresidente Evo Morales.

La autoridad fue consultada sobre si existe una gestión de parte del gobierno norteamericano para iniciar una petición de extradición o de investigación de Evo Morales.

La autoridad respondió que se hacen investigaciones, pero se limitó a dar detalles al respecto, puesto que afirmó que su país no hace público estos asuntos.

“Hay muchas cosas que se están investigando, no podemos hablarlo públicamente, pero estamos para apoyar al Gobierno democrático y legítimo de Bolivia”, sostuvo en entrevista con La Derecha Diario.