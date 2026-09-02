El OEP pone en marcha proceso de reforma electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los nueve tribunales electorales departamentales (TED), dieron este miércoles un paso decisivo hacia la reforma electoral boliviana, al definir los pasos de ese proceso en el Encuentro Nacional del Órgano Electoral Plurinacional – Rumbo a la Reforma Electoral 2026.

La jornada permitió evaluar la experiencia de los recientes procesos electorales, identificar las principales fortalezas y dificultades del sistema y establecer las bases para una propuesta de reforma integral, moderna y técnicamente sustentada, informa un artículo publicado en el sitio oficial del TSE, fuentedirecta.

Entre los principales temas identificados están el fortalecimiento de la representación política y la democracia interna de las organizaciones políticas, la administración y justicia electoral, la integridad del padrón electoral, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y la eficiencia de la gestión electoral.

Propósito de la reforma

El OEP reafirmó que la reforma debe fortalecer la independencia imparcialidad, transparencia y capacidad técnica de la institución, garantizando el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y la integridad de los procesos democráticos.

Asimismo, las propuestas serán construidas sobre la experiencia del TSE y los TED, las lecciones aprendidas de los últimos procesos electorales y las recomendaciones de las misiones de observación electoral nacionales e internacionales.

El proceso incorporará además los enfoques de derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad.

Talleres en cada departamento

Como parte de la hoja de ruta hacia reforma, el OEP realizará nueve talleres departamentales para ampliar el diálogo y recoger propuestas de organizaciones políticas, de la sociedad civil, naciones y pueblos indígena originario campesinos, instituciones académicas y otros sectores de la sociedad.

El objetivo de esos encuentros es que la futura reforma responda tanto a estándares nacionales comunes como a las particularidades territoriales, sociales, culturales y políticas de los nueve departamentos.

El TSE anunció que presentará posteriormente una propuesta integral de reforma electoral, resultado de este proceso de diálogo, análisis técnico y construcción colectiva.

La institución dará a conocer el próximo martes 8 de septiembre, en la ciudad de La Paz, el cronograma de los nueve talleres departamentales.

Con este proceso, el Órgano Electoral Plurinacional abre formalmente el debate nacional para actualizar las reglas electorales y fortalecer la democracia boliviana, con una propuesta construida desde la experiencia institucional y con participación de los diferentes sectores del país.

La realización del evento en Tiquipaya fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea, mediante el Centro Europeo De Apoyo Electoral en Bolivia.