El OEP pone en marcha proceso de reforma electoral

País
LOS TIEMPOS
Publicado el 02/09/2026 a las 23h08
ESCUCHA LA NOTICIA

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los nueve tribunales electorales departamentales (TED), dieron este miércoles un paso decisivo hacia la reforma electoral boliviana, al definir los pasos de ese proceso en el Encuentro Nacional del Órgano Electoral Plurinacional – Rumbo a la Reforma Electoral 2026.

La jornada permitió evaluar la experiencia de los recientes procesos electorales, identificar las principales fortalezas y dificultades del sistema y establecer las bases para una propuesta de reforma integral, moderna y técnicamente sustentada, informa un artículo publicado en el sitio oficial del TSE, fuentedirecta.

Entre los principales temas identificados están el fortalecimiento de la representación política y la democracia interna de las organizaciones políticas, la administración y justicia electoral, la integridad del padrón electoral, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y la eficiencia de la gestión electoral.

 

Propósito de la reforma

El OEP reafirmó que la reforma debe fortalecer la independencia imparcialidad, transparencia y capacidad técnica de la institución, garantizando el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y la integridad de los procesos democráticos.

Asimismo, las propuestas serán construidas sobre la experiencia del TSE y los TED, las lecciones aprendidas de los últimos procesos electorales y las recomendaciones de las misiones de observación electoral nacionales e internacionales.

El proceso incorporará además los enfoques de derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad.

 

Talleres en cada departamento

Como parte de la hoja de ruta hacia reforma, el OEP realizará nueve talleres departamentales para ampliar el diálogo y recoger propuestas de organizaciones políticas, de la sociedad civil, naciones y pueblos indígena originario campesinos, instituciones académicas y otros sectores de la sociedad.

El objetivo de esos encuentros es que la futura reforma responda tanto a estándares nacionales comunes como a las particularidades territoriales, sociales, culturales y políticas de los nueve departamentos.

El TSE anunció que presentará posteriormente una propuesta integral de reforma electoral, resultado de este proceso de diálogo, análisis técnico y construcción colectiva.

La institución dará a conocer el próximo martes 8 de septiembre, en la ciudad de La Paz, el cronograma de los nueve talleres departamentales.

Con este proceso, el Órgano Electoral Plurinacional abre formalmente el debate nacional para actualizar las reglas electorales y fortalecer la democracia boliviana, con una propuesta construida desde la experiencia institucional y con participación de los diferentes sectores del país.

La realización del evento en Tiquipaya fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea, mediante el Centro Europeo De Apoyo Electoral en Bolivia.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Histórico acuerdo petrolero de Estados Unidos con Venezuela
2
Ecojet reinicia operaciones en Sucre y Tarija, tras gestión del ministro Zamora
3
Prevén sequía severa y escalada de calor en Bolivia por efecto de El Niño
4
Mariaca posesiona a cinco nuevos fiscales departamentales y les exige independencia
5
Al menos 4 sectores alistan marchas y bloqueos hoy y mañana contra D.S. 5676

Lo más compartido

1
Beller revela audio donde Cerimedo habla de los 189 kilos de oro de Viru Viru
2
Justiniano anuncia que pequeños productores podrán acceder hasta a 2.500 litros de diésel al mes y pide levantar los bloqueos
3
Rusia lanzó ataque masivo contra Kiev y sus alrededores
4
BCB evalúa dejar de comprar oro del mercado interno y plantea convertir las reservas en dólares
5
El Parque Tunari sufrió tres incendios en un solo día, hay sospechosos

Más en País

02/09/2026
Alarcón y Ávila presentan proyecto de reforma parcial de la CPE
El presidente del Senado y el jefe de bancada de Unidad, plantean prohibir las nacionalizaciones y abrir los contratos entre el Estado e inversionistas al...
Ver más
02/09/2026
Ministro de Defensa expresa su apoyo a que se extienda el estado de excepción: "Ha dado tranquilidad"
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, expresó su apoyo a que se extienda el estado de excepción en el país ya que, aseguró, la medida ha dado "...
Ver más
Edmand Lara, vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocó a sesión del pleno este jueves para la interpelación del ministro de Gobierno, Marco Antonio...
Ver más
02/09/2026
Asamblea convoca para este jueves a nueva interpelación contra el ministro Oviedo
Bolivia debe anticipar medidas para reducir los posibles efectos del Fenómeno de El Niño sobre la producción, los recursos hídricos y la economía.
Ver más
02/09/2026
Prevén sequía severa y escalada de calor en Bolivia por efecto de El Niño
El rechazo al Decreto Supremo 5676, que elevó el precio del diésel a Bs 18 para grandes consumidores, continúa generando protestas.
Ver más
02/09/2026
Al menos 4 sectores alistan marchas y bloqueos hoy y mañana contra D.S. 5676
El Gobierno nacional publicó el Decreto Supremo 5696 con el que autoriza al Ministerio de la Presidencia transferir poco más de 1 millón de bolivianos a la Vicepresidencia para el pago a personal de...
Ver más
02/09/2026
Paz autoriza transferir más de Bs 1 millón a Vicepresidencia para el pago al personal
En Portada
02/09/2026 Economía
Justiniano anuncia que pequeños productores podrán acceder hasta a 2.500 litros de diésel al mes y pide levantar los bloqueos
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó este miércoles que los pequeños productores agropecuarios continuarán accediendo al diésel al precio de Bs...
vista
02/09/2026 Economía
YPFB dejará de comercializar hidrocarburos
“La intención del Gobierno es que Yacimientos vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos (…) esta empresa estatal “no fue creada con...
vista
02/09/2026 Seguridad
Cocaleros toman un retén policial en el Chapare
Desalojaron a los efectivos antidrogas del punto de control de El Castillo, aseguran que fue una toma pacífica y la justifican con un reclamo por “abuso de...
vista
02/09/2026 Seguridad
Mariaca posesiona a cinco nuevos fiscales departamentales y les exige independencia
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, designó este miércoles a nuevas autoridades en cinco Fiscalías departamentales como parte de una “reestructuración...
vista
02/09/2026 Seguridad
Desaparecen de un cuartel 33.608 cartuchos de fusil
El ministro de Defensa informó de una investigación para determinar “qué ocurrió, quiénes son los responsables y fundamentalmente cuál fue el destino de esa...
vista
02/09/2026 País
Asamblea convoca para este jueves a nueva interpelación contra el ministro Oviedo
Edmand Lara, vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocó a sesión del pleno este jueves para la interpelación del...
vista
Actualidad
Desalojaron a los efectivos antidrogas del punto de control de El Castillo, aseguran que fue una toma pacífica y la...
Ver más
02/09/2026 Seguridad
Cocaleros toman un retén policial en el Chapare
“La intención del Gobierno es que Yacimientos vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos...
Ver más
02/09/2026 Economía
YPFB dejará de comercializar hidrocarburos
El encuentro nacional de altos funcionarios del Órgano Electoral definió una hoja de ruta para modernizar las normas...
Ver más
02/09/2026 País
El OEP pone en marcha proceso de reforma electoral
El presidente del Senado y el jefe de bancada de Unidad, plantean prohibir las nacionalizaciones y abrir los contratos...
Ver más
02/09/2026 País
Alarcón y Ávila presentan proyecto de reforma parcial de la CPE
Deportes
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador...
Ver más
02/09/2026 Fútbol
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador...
Ver más
02/09/2026 Fútbol
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, decidió retirarse de la Selección Argentina,...
Ver más
01/09/2026 Fútbol
Adiós: Lionel Messi se retira de la Selección Argentina después de seis campeonatos mundiales
Bolívar dominó el clásico nacional con autoridad y golpeó primero en el estadio Hernando Siles. La velocidad de los...
Ver más
31/08/2026 Fútbol
Bolívar domina el clásico nacional y gana por goleada en el Siles
Tendencias
Dormir con la ventana abierta parece una decisión menor, casi instintiva. Pero la ciencia acumulada en los últimos años...
Ver más
02/09/2026 Salud
Cuál es el verdadero impacto de dormir con la ventana abierta en el organismo
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
El lago Titicaca se deja recorrer de muchas maneras. A 177 kilómetros al noroeste de La Paz, en la Península Challapata...
Ver más
31/08/2026 Medio Ambiente
Aviturismo en Escoma: comunidades aymaras se unen para proteger el hábitat del zambullidor del Titicaca
Agosto está siendo un mes extraordinario para los aficionados a la astronomía. Después del espectacular eclipse solar...
Ver más
27/08/2026 Ciencia
En Bolivia el eclipse parcial de Luna será visible desde las 22:33 de hoy
Doble Click
El cortometraje boliviano 'Thaqhata' alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional...
Ver más
02/09/2026 Cultura
Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más
Con la obtención del trigésimo tercer galardón en el Festival Internacional de Cine de los Andes (FICA),en Cusco, Perú...
Ver más
01/09/2026 Cine
“La hija cóndor” se afianza como gran candidata a los premios Òscar y Goya
No es casualidad que corrientes ateas y creyentes confluyan más o menos en lo mismo cuando analizan las potenciales...
Ver más
31/08/2026 Cultura
La IA bajo la mirada de la Iglesia y la filosofía
El estreno de la película boliviana “Cielo” en los cines de Cochabamba y el concierto de Grillo Villegas conmemorando...
Ver más
31/08/2026 Cine
Cartelera: El filme boliviano “Cielo” se estrena en Cochabamba