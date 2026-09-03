Levantan el bloqueo vial en Yapacaní

Pasadas las 21:00 de este jueves, los bloqueadores de Yapacaní suspendieron su medida de presión en la ruta que une Santa Cruz con Cochabamba. La carretera quedó con promontorios de tierra, por lo que los conductores tuvieron que limpiar la vía para continuar sus viajes, interrumpidos desde el miércoles recién pasado.

Esta jornada, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo una reunión con los dirigentes del sector que reclamaban por la situación del diésel. Tras varias horas de deliberación, se logró un consenso con el sector.

Un grupo de bloqueadores se opuso al acuerdo y pretendían mantener la medida de presión en la ruta.

Finalmente, después de las 21:00, los movilizados que se resistían al acuerdo con el Gobierno dejaron los puntos de bloqueo. Según reportes de medios locales, la maquinaria pesada fue impedida de llegar hasta la zona que estaba con promontorios de tierra, por lo que los conductores tuvieron que usar palas para retirar la tierra y avanzar a sus destinos.

Se conoce que, como parte del acuerdo, la petrolera estatal distribuirá 300.000 litros de diésel a los cuatro surtidores del municipio de Yapacaní.

El ministro agregó que se explicó que los productores tendrán acceso a 2.500 litros de combustible al mes y será una comitiva de control social la encargada de fiscalizar que el diésel se entregue a los usuarios.