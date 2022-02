Mujer que golpeó a su hijo va a la cárcel por seis meses

La madre de 25 años que agredió a su hijo de un año fue enviada a la cárcel de San Sebastián Mujeres por seis meses. Fue denunciada por violencia familiar.

Asimismo, los dos hijos de la mujer se encuentran temporalmente al cuidado de su familia ampliada.

El padre del menor filmó el momento en el que la mujer lo golpeaba en varias oportunidades y también se ve cuando ella trata de quitarle el teléfono al hombre.

Con las grabaciones sentó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la zona Cerro Verde, en Cochabamba, que intervino con ayuda de la Defensoría de la Niñez.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó la aprehensión de D. G. Ch., quien fue filmada golpeando a su hijo de tan solo un año.

“Esperamos que este grado de deshumanización y de violencia contra un niño indefenso sea penado con todo el rigor de la ley”, escribió en sus redes sociales.

Antecedentes

El padre dijo que ya había denunciado, en otras ocasiones, este tipo de hechos pero no había sido tomado en cuenta.

Tras la declaración ante el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la mujer fue aprehendida, mientras que el padre del menor pedía la custodia del menor y garantías de protección.

“Quiero justicia para mi hijo, para que me crean, por eso tomé el video”, manifestó a Unitel entre lágrimas el joven padre.

El hombre indicó que un día antes de la grabación, la mujer agredió físicamente a su hijo y a él, por lo que tiene marcas evidentes en su cuerpo.

“Para que no lo golpee y las agresiones fueran hacia mí, yo lo protegí, lo protegí con mi cuerpo, ella me rascó la espalda, moretones, mordidas por parte de ella”, manifestó.

Asimismo, el hombre relató que en agosto de 2021 su pareja con un cuchillo amenazó con atentar contra la vida de su hijo de cuatro años. En aquella oportunidad acudió ante las autoridades para hacer conocer el caso, sin embargo, nadie le hizo caso.

“Una sargento me dijo: ‘la ley no ampara a los hombres, quieres presentar la denuncia formal tienes que agarrarte un abogado y de ahí ir a la Fiscalía y seguir tu caso’. Yo le dije por qué y me dijo: ‘porque eres hombre’, yo me fui y continuaron las agresiones”, relató.

Defensoría del Pueblo sigue el caso

La Defensoría del Pueblo en Cochabamba condenó las agresiones que sufrió un niño por parte de su madre y anunció que hará seguimiento a las acciones que realiza la Felcv, así como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio.