El Ejecutivo desconoce a Fiscal interino y lo busca para aprehenderlo

La Policía Boliviana busca aprehender al nuevo Fiscal General, Luis Montaño, quien asumió ayer esa función por orden de prelación, ante la ausencia de Roger Mariaca.

Para el Gobierno, Montaño está cometiendo el delito de usurpación de funciones, además de e intentar obstaculizar la investigación contra Mariaca y otras altas autoridades de esa institución.

El vocero presidencial, José Luis Galvez, aseguró que “quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales, que de manera ilegal e ilegítima está haciendo usurpación de funciones, autodeclarándose como fiscal general. Esta persona está siendo buscada y va a ser detenida porque también tendrá que rendir cuentas ante la Justicia”, afirmó.

Interino

Montaño asumió este jueves como el Fiscal General interino, mientras que Mabel Andrade fue posesionada como Fiscal Departamental de Santa Cruz ante la ausencia de las máximas autoridades.

Montaño argumentó que le corresponde la suplencia en el cargo por ser el fiscal superior más antiguo dentro del Ministerio Público.

“Ante la ausencia de la máxima autoridad del Ministerio Público, corresponde actuar con responsabilidad, serenidad y absoluto respeto a la Constitución Política del Estado y a la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público”, afirmó.

El miércoles en la noche se ejecutó la captura de Roger Mariaca y del exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, ante indicios de posibles vínculos de corrupción y de favorecimiento al narcotráfico.

En el caso de Mabel Andrade fue posesionada por Montaño al ser la decana del distrito en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. La designación, según el Fiscal General interino, representa la continuidad de un proceso institucional dentro del Ministerio Público.

Obstáculo

Gálvez dijo que Montaño es un fiscal autonombrado y está obstaculizando el proceso con la destitución de los fiscales que están presentando las denuncias contra los funcionarios aprehendidos, Roger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta. Incluso dijo que el sistema informático fue cerrado para impedir el ingreso de la documentación.

Montaño desvinculó al fiscal de materia Juan Pablo Mazzone que estaba encargado de tomar las declaraciones de Mariaca y Zeballos que permanecen aprehendidos en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de El Alto.

En tanto, el Vicepresidente del Estado, Edmand Lara, lamentó la decisión de Gobierno y defendió la legalidad de Montaño.

“El artículo 25 de esta ley establece claramente cómo debe procederse ante la ausencia o impedimento del Fiscal General y determina la prelación para asumir esa función. Si el fiscal Montaño actuó conforme a ese mandato legal, no puede convertirse en delito cumplir la ley”, aseguró Lara.

Acción de libertad

Desde su celda en la Felcc de El Alto, Mariaca, presentó una acción de libertad contra el presidente Rodrigo Paz, según el registro del Tribunal Departamental de Justicia. La demanda fue ingresada ayer y quedó radicada en la Sala Constitucional Tercera.

Mariaca figura como accionante junto con el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, y el fiscal Martín Daniel Irusta Flores. Los tres fiscales están representados legalmente por el abogado Jerjes Justiniano Atala.

La acción de libertad es un mecanismo previsto por la Constitución para la protección del derecho a la libertad personal y otros derechos vinculados cuando una persona considera que estos fueron vulnerados o amenazados.

La Sala Constitucional Tercera conocerá el recurso y determinará si los argumentos presentados cumplen los requisitos establecidos para este tipo de acción. El tribunal deberá definir si corresponde conceder o rechazar la tutela solicitada.

La presentación de la acción se produce en medio de otros operativos tras la aprehensión de Mariaca.