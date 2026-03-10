Rumores de ruptura: Rossy y Marlon habrían terminado su compromiso

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 10/03/2026 a las 15h58
La creadora de contenido boliviana Rossy encendió las redes sociales luego de publicar un video que muchos interpretaron como una señal de que su relación con el también creador de contenido Marlon habría llegado a su fin.

Hace aproximadamente una semana, la tiktoker compartía videos en los que mostraba que estaba viendo productos para el hogar, ya que se encontraba organizando detalles para su futura vida de casada y quería sorprender a quien sería su esposo.

Sin embargo, en los últimos días las cosas parecen haber cambiado. Hace dos días, Rossy publicó un video en el que menciona que se iría con su soltería a Puerto Rico, una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y generó una ola de comentarios en redes sociales.

A partir de esa publicación, muchos usuarios comenzaron a especular sobre una posible ruptura entre la pareja.

Por su parte, al revisar el perfil de Marlon se puede ver que el último video que tiene junto a Rossy fue publicado hace cinco días. No obstante, el creador también compartió recientemente otros videos que algunos seguidores interpretan como posibles indirectas.

Hace dos días publicó un clip en el que aparece cantando y cuya descripción decía: “En el amor nunca me pudieron domar, si me agarraron como pude me solté”.

Además, hace alrededor de 14 horas, subió otro video utilizando un audio viral de TikTok que dice: “Yo no guardo luto, el luto se le guarda a los muertos… a mí me dicen ya estoy soltero y estoy soltero, y ese cuentico de guardar luto no va conmigo”.

Estas publicaciones hicieron que las especulaciones crecieran aún más entre los seguidores de ambos creadores de contenido.

Hasta ahora no se conocen las razones de una posible separación, ni tampoco se ha confirmado oficialmente si terminaron en buenos o malos términos. Sin embargo, los rumores continúan creciendo en redes sociales mientras los fans esperan alguna aclaración por parte de la pareja. 

