Sebastián Putz se corona campeón de MasterChef Celebrity Bolivia y dedica el triunfo a sus hijas

La segunda temporada de MasterChef Celebrity Bolivia llegó a su emocionante final y consagró a Sebastián Putz como el nuevo campeón del reality culinario de Unitel, tras una reñida competencia frente a Pablo Fernández.

Desde el inicio de la gala, ambos finalistas mostraron confianza y emoción. Pablo agradeció a sus seguidores por acompañarlo durante toda la aventura y destacó que le tocaba disputar la final junto a “un tipazo y un gran amigo”. Por su parte, Sebastián adelantó que el público vería una versión diferente de él y aseguró que, sin importar quién resultara ganador, la competencia había sido limpia y que una nueva etapa estaba comenzando.

Para acompañar el desenlace, las diez celebridades que formaron parte de la temporada regresaron a la cocina más famosa del país para presenciar la gran final. Muchos coincidieron en que el ambiente era diferente, marcado por los nervios y la nostalgia de saber que sería la última vez que compartirían ese espacio.

Durante la presentación previa al reto, Pablo confesó que el programa le cambió la vida, pues descubrió facetas de sí mismo que desconocía, se enamoró de la cocina y construyó grandes amistades. Además, aseguró sentirse seguro de que podía quedarse con el título. Sebastián también destacó el crecimiento personal que vivió durante la competencia y afirmó que sus compañeros dejaron de ser simples concursantes para convertirse en una verdadera familia.

Los chefs del jurado aprovecharon la ocasión para destacar la evolución y el desarrollo culinario que ambos finalistas demostraron a lo largo de la temporada.

La tensión aumentó durante la prueba cuando, a falta de pocos minutos para finalizar, Pablo sufrió un corte en uno de sus dedos. A pesar del accidente, continuó cocinando para completar su menú.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Sebastián fue sorprendido con la presencia de su novia y de su hija mayor. Visiblemente emocionado, aseguró que dedicaría una posible victoria a sus hijas. Pablo también contó con el apoyo de su familia: estuvieron presentes sus hermanos, cuñadas, sobrinas y sus dos hijos menores, mientras que sus otros hijos siguieron la final a la distancia.

En cuanto a los menús, Sebastián presentó como entrada un tartar de corvina acompañado de hilachas de palmito y yema cruda. Pablo respondió con un tiradito de paiche con leche de tigre de mangaba y açaí.

Para el plato fuerte, Sebastián preparó un lomito sellado con langostinos, brotes de espárragos, salsa cremosa y puré de camote. Mientras tanto, Pablo apostó por un magret de pato con salsa de vino tinto, acompañado de canelón de berenjena y ensalada de rúcula.

En los postres, Pablo presentó una pavlova con guapurú, açaí, frutillas y arándanos. Sebastián cerró su propuesta culinaria con un mousse de chocolate acompañado de frambuesas.

Finalmente llegó el momento más esperado de la noche. Antes de anunciar el resultado, el jurado destacó el largo camino recorrido por ambos concursantes y el aprendizaje que demostraron durante toda la temporada. Tras la deliberación, se confirmó que Sebastián Putz era el ganador de MasterChef Celebrity Bolivia.

Luego del anuncio, Pablo reaccionó con humor y felicitó a su amigo, señalando entre risas que “era una mierda ser segundo”, aunque reconoció que Sebastián merecía el triunfo. También aseguró sentirse orgulloso de todo el camino recorrido dentro de la competencia.

Por su parte, el flamante campeón confesó que había esperado mucho tiempo para vivir un momento como ese. Con el trofeo en sus manos, dedicó la victoria a sus hijas y celebró el cierre de una experiencia que marcó su vida y lo convirtió en el nuevo MasterChef Celebrity de Bolivia.