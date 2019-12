Tres equipos van por la Libertadores para 2020

Wilstermann tiene que vencer a toda costa hoy (18:15) a Nacional Potosí si pretende seguir aspirando al título del torneo Clausura Ver más Ganar o ganar, la consigna de Wilster

Barcelona y Real Madrid no pasaron del empate 0-0 ayer en un clásico liguero español Ver más Barça y Real Madrid igualan en el derby español

El ganador de la plaza de Bolivia 2 para la Copa Libertadores de América 2020, Wilstermann o The Strongest, integrará el grupo C de la edición venidera Ver más Wilstermann o The Strongest, ante rivales complicados en el grupo C