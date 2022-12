Expectativa Mundial: surgen posibles finales adelantadas

Hoy termina la fase de grupos del Mundial Catar 2022 y, contemplando cómo llegan las selecciones clasificadas a octavos de final, tanto en personalidad como en estilo de juego, pueden anticiparse encuentros dirigidos hacia cuartos de final y hasta semifinales, con clásicos mundiales en el horizonte.

Las primeras llaves consolidadas que se dirigen ahora hacia cuartos de final entre los grupos A,B, C y D desde ya prometen una complicación de favoritos, contemplando el duelo entre Países Bajos vs. Estados Unidos y Argentina vs. Australia.

De este grupo de encuentros, la probabilidad de un partido entre Países Bajos y a Argentina no es lejana, todo dentro de casos hipotéticos, ya que este deporte es impredecible y se trata de un Mundial con muchas peculiaridades y sorpresas.

“Deducir algo a estas alturas podría ser una metida de pata. Incluso cualquier pronóstico puede variar con los resultados de mañana (hoy). Este campeonato está loco”, aseveró Eduardo Arévalo, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba.

Arévalo recalcó que se deben esperar los resultados de hoy para tener una visión más clara de las probabilidades de encuentros. Sin embargo, ante la falta de un partido para las selecciones del grupo H y G, Portugal y Brasil ya están en la siguiente fase.

Sin desmerecer a los oponentes que surjan para estos equipos, ya que no serán desafíos simples tomando en cuenta la nueva cara que mostraron selecciones como Suiza o Ghana, existe la posibilidad de ver a la Canarinha enfrentándose a la selección de Cristiano Ronaldo, esto analizando las habilidades y flaquezas de cada seleccionado.

Después de todo esto, la primera hipótetica determinación hacia el primer despliegue de semifinal saldría del partido Países Bajos-Argentina y la segunda selección presuntamente clasificada a semifinales surgiría del encuentro Portugal-Brasil.

De esta manera, sobre conjeturas de resultados en un Mundial bastante impredecible, hay posibilidad desde contemplar a una Naranja Mecánica con menor posibilidad que una Scaloneta diferente y con un Lionel Messi con la necesidad de llevarse esta Copa Mundial.

Asimismo, hay opciones de tener una final adelantada en la fase de semifinales, una revancha de la Copa América 2021, un clásico sudamericano y hasta mundial: Argentina-Brasil.

De igual manera, hacia el otro lado se encuentran los cruces de octavos de Inglaterra vs. Senegal y Francia vs. Polonia, todos plenamente confirmados, que buscarán un puesto en cuartos de este Mundial.

La última campeona buscará defender su título hasta el final, siendo que incluso puede llegar a enfrentarse con Portugal o España en los siguientes días. Hoy finalizará la fase de grupos y se esperan grandes desde mañana.