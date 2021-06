Real Tomayapo afianza la idea de juego y apunta a mejorar para el retorno

El plantel de Real Tomayapo se encuentra en su tercera semana de trabajo tras el parate de la División Profesional. Tanto el entrenador como el plantel sostienen que este tiempo de labores les permitirá poder afianzar el estilo e idea futbolística que quieren mostrar cuando se reanude el campeonato.

El director técnico de Real Tomayapo, Horacio Pacheco, declaró que tiene plantel completo respecto a los jugadores que habían sido licenciados y eso le suma para trabajar.

“Esta es nuestra tercera semana de trabajo, el pasado lunes se completó el plantel con los que tenían que llegar, sobre los que dejaron espacio vacío la dirigencia está trabajando para ocupar sus lugares lo más pronto posible, necesitamos un nueve, un centran y algún volante por derecha o izquierda. Hay jugadores que están volviendo paulatinamente por algunas lesiones, pero estamos coordinando y viendo sus informes médicos para que estén normalmente con el equipo”, sostuvo.

“Estamos apostando a trabajar en un equipo con identidad, un equipo que corra y que sea aguerrido, eso se gana con el trabajo y sacrificio del día a día, estamos apuntando a la parte física y sobre eso vamos sumando la parte táctica”, acotó.

También indicó que la dirigencia además de estar trabajando en sumar en puestos en los que se fueron futbolistas, él confía en los jugadores de la región y que no pierde de vista a los jugadores de la reserva.

“Somos un club que tiene gran porcentaje de oriundos del lugar, esa es la esencia de Real Tomayapo, eso no quita vengan otros a sumar, pero el tarijeño es el punto fuerte de la institución”, manifestó.

“Sobre eso están también los chicos de la reserva, ese equipo está con la idea de que los chicos suban al fútbol profesional, aunque esto es por capacidad, así es el fútbol y los que tengan condiciones no dudaremos en que puedan ser promovidos al primer equipo”, concluyó.

El que también emitió su criterio sobre este tiempo de trabajo en el receso de compromisos oficiales en el torneo de la División Profesional es William Garay, el volante izquierdo señaló que ya dejó atrás su lesión y que está dispuesto a ponerse a la par con el equipo.

“Los muchachos ya llevan dos semanas, yo me incorporé recién ésta por mi lesión. En los primeros partidos el profesor ya me dio la oportunidad, ahora me toca ponerme bien para recuperarme y volver a estar a disposición”, dijo.

“Hay muchas cosas por mejorar, pero tenemos tiempo, nos vamos a poner bien ya que esta es como una mini pretemporada. Por mejorar en lo personal tengo la parte física y la confianza, pero eso es con entrenamiento y con minutos en la cancha”, finalizó.