Wilster y la “U” de Vinto, en el grupo de la muerte

Después del sorteo de los grupos para la primera fase del Torneo Apertura 2022, Wilstermann y Universitario de Vinto quedaron en la Serie “B”, ahora el denominado “grupo de la muerte”.

Tras el sorteo realizado anoche, la Serie “B” está conformada por Independiente Petrolero, último campeón nacional, el subcampeón Always Ready, Bolívar (cuarto en el 2021), Royal Pari (quinto), Wilstermann (séptimo), todos ellos que se reforzaron este año para pelear el título y avanzar lo más lejos posible en los torneos internacionales.

Completan la serie Real Tomayo, Universitario de Vinto (ascendido) y Blooming.

En la Serie “A” estarán los otros dos equipos cochabambinos Aurora y Palmaflor, que tendrán como el rival más fuerte a The Strongest.

Completan el grupo Nacional Potosí, Real Santa Cruz, Universitario de Sucre (recién ascendido), Oriente Petrolero y Guabirá.

Clásicos interseries

Si bien existen clásicos definidos como el paceño (Bolívar vs. The Strongest), el cochabambino (Aurora vs. Wilstermann) y el cruceño (Oriente vs. Blooming), y otros encuentros lógicos como Palmaflor vs. “U” de Vinto y Universitario de Sucre vs. Independiente, por ser la misma ciudad, hubo otros que se definieron tras horas de deliberación.

Los otros cotejos de los clásicos interseries serán los siguientes: Nacional Potosí vs. Real Tomayapo, Guabirá vs. Royal Pari, y el que tuvo mayores quejas de ambos equipos fue Always Ready vs. Real Santa Cruz.

Los clásicos interseries se disputarán en la fecha 6 y 13 de la primera fase del Torneo Apertura. A la fase final clasificarán los cuatro primeros de cada grupo.