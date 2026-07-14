Tuto critica al Gobierno por demora en leyes estructurales y le pide decidir si pacta con Evo o cambia Bolivia

El líder del partido Libre, Jorge Tuto Quiroga, reprochó al Gobierno por la demora en la presentación de leyes estructurales y consideró que las autoridades deberán decidir si optan por cambiar Bolivia o mantener acuerdos con la Central Obrera Boliviana (COB) y el sistema de Evo Morales.

El Gobierno anunció que tiene un paquete de leyes en temas de inversión, minería, hidrocarburos y otros, sin embargo, las mismas aún no están siendo tratadas en la vía del Órgano Legislativo. En tanto, sindicatos y Evo Morales ya han anticipado un rechazo al cambio de modelo económico.

Quiroga, mediante redes sociales, recordó los anuncios del Gobierno desde marzo sobre el paquete de leyes y aseveró que “Bolivia votó para cambiar; no para tilinear frívolamente con cuate-cracia nepotista”.

“En noveno mes de gestión ni una ley estructural presentada y cuando surgen iniciativas, el gobierno se lava las manos o culpa a otros”, cuestionó.

Incluso manifestó que también es necesaria una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, pero que solo leyes serán insuficientes.

En ese sentido, pidió al Gobierno escoger entre su pacto con el líder de la COB, Mario Argollo, o la reforma constitucional.

Agregó que también es “hora de decidir” para el Gobierno, si va a “pactar con sistema de Evo mientras se lo deja impune, o cambiar Bolivia”.