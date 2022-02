Real Potosí compra el club Felipe Hartmann

Como medida desesperada, la dirigencia de Real Potosí hizo la compra del club Felipe Hartmann, elenco de la Primera “A” de la Asociación de Fútbol Potosí (AFP), para jugar en este campeonato con el nombre de Felipe Hartmann Real Potosí y acceder a la Copa Simón Bolívar con la finalidad de regresar lo antes posible a la División Profesional.

“Acabamos de cerrar el acuerdo, se está haciendo la documentación en las instancias correspondientes. Fue por 7 mil dólares que hemos llegado a un acuerdo y el compromiso para que el equipo de Porco, sus trabajadores de la empresa minera, sean parte y juntos salgan adelante”, declaró Marco Ortega, quien llevó adelante las negociaciones.

Con una deuda de 450 mil dólares aproximadamente, entre pendientes con futbolistas, Impuestos Nacionales, Sedede y otros servicios, Ortega anunció que el club “se declaró en quiebra” y la noche del martes junto a un puñado de socios e hinchas decidieron comprar un equipo de la Asociación.

“No pueden declararse en quiebra, porque no son sociedades comerciales, son asociaciones civiles. En los estatutos se establece un procedimiento que tiene que estar acorde con el código civil, entonces, tiene que hacer una liquidación, disolución, de la sociedad civil, eso no lo van a hacer y sólo lo van a dejar así el club y no van a hacer nada más”, declaró Luis Caballero, abogado de Fabol.