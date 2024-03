Bolivia jugará por tercera ocasión en suelo africano

La selección nacional visitará por tercera ocasión suelo africano. La primera vez fue en 2002, cuando jugó con Senegal, y después en 2007, ante Sudáfrica. Ayer llegó a Argel, donde este viernes (17:00 HB) enfrentará a Argelia, en un partido amistoso por esta fecha FIFA.

La historia futbolística de la Verde en territorio africano empezó el 27 de marzo de 2002, cuando cayó por 2-1 ante Senegal, en el partido amistoso que se jugó en Dakar.

Los goles para Senegal, que se preparaba para su participación en el Mundial de Corea y Japón 2002, fueron convertidos por Pape Bouba Diop (43’PT) y Mamadou Niag (19’ST).

Bolivia, que estaba bajo la dirección técnica de Carlos Trucco, logró el empate transitorio con el gol de Diego Bengolea (3’ST).

La Verde tuvo en el once titular a Carlos Arias, Wilson Escalante, Eduardo Jiguchi, Johnny Nay, Franz Calustro, Neil Rivero, Carlos Suárez, Raúl Gutiérrez, Diego Bengolea, Javier Guzmán y Augusto Andaveris.

Los medios informaron en ese entonces que Bolivia sorprendió a Senegal, que esperaba que sea un partido más accesible debido a que Trucco no contaba con todo su potencial, ya que clubes como Bolívar, Oriente Petrolero, The Strongest y Real Potosí no cedieron a sus jugadores.

Cinco años después, el 28 de marzo de 2007, Bolivia volvió a territorio africano y, bajo la dirección técnica de Erwin Sánchez, sorprendió a Sudáfrica, selección anfitriona del Mundial 2010.

Con un gol de Joselito Vaca (19’PT), la Verde derrotó por 0-1 a Sudáfrica, en el estadio Ellis Park de Johannesburgo.

Para este partido, Platiní Sánchez alineó al siguiente once titular: Sergio Galarza, Miguel Ángel Hoyos, Juan Manuel Peña, Limbert Méndez y Lorgio Álvarez; Ronald García, Gualberto Mojica, Gonzalo Galindo y Joselito Vaca; Pablo Salinas y Nelson Sossa.

Bolivia disputó tres partidos más con selecciones africanas, pero en suelo neutro.

El primer partido ante un rival africano fue el 11 de mayo de 1994, cuando empató 1-1 con Camerún en la ciudad francesa de Cannes.

Después, durante la Copa Confederaciones organizada por FIFA en México, el 27 de julio de 1999 la Verde empató 2-2 con Egipto en el estadio Azteca.

El último encuentro con un rival africano se registró el 24 de septiembre de 2022, cuando la Verde cayó por 2-0 ante Senegal en Orleans, Francia.