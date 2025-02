Balance favorable: tres clubes vallunos siguen en competencia

Tres de cuatro clasificados. Ese es el saldo de la participación de los clubes cochabambinos en el Torneo Amistoso de Verano 2025, donde Aurora y Universitario de Vinto sacan la mejor nota, Wilstermann debe seguir ajustando detalles y San Antonio queda en deuda, según el análisis del periodista deportivo Mauricio Miranda.

Asimismo, esta presencia en el certamen de pretemporada es un indicador válido para que los aficionados vean con expectativa o preocupación sobre lo que se viene en abril: competencia oficial.

“Era evidente que al menos uno iba a quedar fuera porque se enfrentaron dos equipos cochabambinos. Aurora fue superior a San Antonio de Bulo Bulo en los dos partidos, mostró solidez, mostró mucha tranquilidad, mostró oficio y mostró jerarquía ante un rival que se preparó que era San Antonio, que de hecho tuvo una gira internacional en Ecuador que le fue bastante bien, pero todavía no está amalgamando con la idea de juego que quiere Julio César Baldivieso”, indicó Miranda, sobre el duelo valluno Aurora vs San Antonio que se decantó para los celestes por 4-1 en el resultado global.

Acerca de la “U” de Vinto, el periodista deportivo analizó que el trabajo del DT Thiago Leitao se ve reflejado en los resultados obtenidos y la clasificación 4-1 (global) sobre The Strongest.

“Lo mismo pasa, quizás en un escalón más abajo, con Universitario de Vinto, que dejó en el camino a un renombrado, a un histórico, dejó en el camino a un equipo grande que de hecho tiene Copa Libertadores de América como es The Strongest, primero empatando en La Paz y luego complementando una victoria en Cochabamba. Sería mentiroso hablar como Antonio Zago que dijo que no, que tienen otro objetivo que es el torneo internacional, desmereciendo un poco lo que hizo FC Universitario, que de hecho se plantó bien, fue inteligente, es un equipo con mucho recurso ofensivo, es un equipo con mucha potencia y además con mucha velocidad. Tiene gente grande, tiene gente con experiencia y maneja muy bien la pelota del ras del piso”, indicó Miranda.

Respecto a Wilstermann, el análisis es bueno para el Aviador, que pese a todas las dificultades va ganando aire para hacer una temporada, aunque debe mejorar para no tener sobresaltos. Sin embargo, el Rojo es un equipo muy limitado, debido a que no puede fichar más jugadores de jerarquía por la sanción por dos periodos del caso Gustavinho. Aún así, avanzó a costa de Real Tomayapo (3-2 en el global).

“Lo que por ahí te deja en duda es lo que tiene Wilstermann, a veces interesante con lo que hizo en Tarija ganándole a Real Tomayapo, pero termina acorralado y entre las cuerdas en Cochabamba. Me tomo y agarro las palabras de Cristian Machado que decía ‘Es lo que tenemos, somos los que somos, somos los que estamos’. Y por ahí te das cuenta de que no es exagerado decir que Wilstermann tiene un equipo corto. Eso no quiere decir que sea un equipo malo. Es un equipo corto que no tiene recambio, que no tiene opción, por ejemplo, a poder reemplazar o poder mantener una idea de juego con otros jugadores. Se lesiona Héctor Bobadilla, se te cae el equipo. Se te lesiona Alex Cáceres y el equipo reduce y disminuye en la parte ofensiva”, finalizó.