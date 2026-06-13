Se levantan los bloqueos en Senkata, una ruta clave de la ciudad de El Alto

País
ABI
Publicado el 13/06/2026 a las 16h00
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Los puntos de bloqueo instalados en la zona de Senkata, de El Alto, fueron levantados este sábado tras 44 días de movilizaciones, lo que permitió la reanudación de la circulación vehicular en una de las rutas estratégicas de conexión de la urbe alteña.

 

Un reporte de Bolivia TV, difundido cerca de las 13.39, mostró que las avenidas 6 de Marzo y Beni, a la altura de la línea férrea, amanecieron sin presencia de movilizados, luego de varias semanas en las que permanecieron tomadas por grupos afines a las medidas de presión.

 

Si bien el tránsito de minibuses y otros vehículos comenzó a normalizarse, en distintos sectores todavía se observan rastros de los bloqueos, entre ellos piedras, escombros, llantas quemadas y otros objetos que quedaron sobre la vía.

 

La ruta tiene una importancia estratégica para El Alto debido a que conecta con varias zonas de la ciudad y es utilizada diariamente por el transporte público y particular.

 

Aunque los puntos de bloqueo en Senkata fueron despejados, otras carreteras y sectores del departamento de La Paz continúan afectados por las medidas de presión que impulsan sectores sociales radicales.

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