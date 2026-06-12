La COD de Cochabamba propone a la COB una pausa para ir a diálogo

La Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba realizó hoy este viernes un ampliado en el que determinó plantear a la Central Obrera Boliviana (COB) que acepte declarar un cuarto intermedio humanitario para poder instalar una mesa de diálogo con el Gobierno nacional, según un reporte de Unitel.

“Sugerir a la Central Obrera Boliviana que declare un cuarto intermedio humanitario para llegar a un diálogo sincero para que las autoridades nacionales, realmente den atención a todas las demandas de la COB y de todos los sectores movilizados”, sostiene el comunicado de la COD.

Dentro de la misma resolución, señalan su respaldo a la COB como máxima instancia de los trabajadores; sin embargo, exhortan tanto a la dirigencia sindical como al Gobierno central a instalar de manera inmediata espacios permanentes de diálogo y concertación social.

“Para saber si realmente es sincero el planteamiento de nuestras autoridades del presidente Rodrigo Paz, para que entienda realmente lo que se pretende plantear nuestras demandas que en principio se han desviado y se han puesto en segundo plano, queremos reencausar nuestras peticiones”, manifestó el representante de la COD.

Si bien las demandas iniciales de las protestas eran por el pliego petitorio de la COB, con el paso de los días de movilizaciones, estas se transformaron en pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Previamente, la COD de Santa Cruz manifestó que no apoya los bloqueos de caminos y que se debería retomar las peticiones iniciales, que era el pliego petitorio, junto con el incremento salarial y otras demandas.