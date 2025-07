Obras en estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera tienen un 65% de avance y esperan recursos de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol ) emitió una carta oficial en la que advierte que Santa Cruz podría perder la sede de la Final Única de la Copa Sudamericana 2025 si no se logra un... Ver más Conmebol da ultimátum por obras en el Tahuichi: Santa Cruz podría perder la final

San Antonio no tuvo una buena noche, encima perdió a un jugador por expulsión (Erwin Junior Sánchez) y le facilitó las cosas a Once Caldas, con el que perdió anoche por 0-3, en el partido de ida... Ver más San Antonio tropieza en el play-off y cae vapuleado por el Once Caldas

San Antonio de Bulo Bulo fue una de las gratas sorpresas de la Conmebol Libertadores y, ahora que está en el play off de la Copa Sudamericana, quiere ratificar ese buen concepto que tienen del equipo... Ver más San Antonio intentará dar el primer golpe a Once Caldas por el play-off