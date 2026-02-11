Wilstermann niega la presentación de un amparo en contra de la FBF

De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un recurso de Amparo Constitucional en contra de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para evitar su descenso de categoría.

El lunes por la noche se conoció que dos personas particulares no identificadas, aunque la dirigencia de Wilstermann, ya los visualizó, habían presentado una Acción de Amparo Constitucional en contra de los miembros del Comité Ejecutivo de la FBF, además en contra miembros del Tribunal de Justicia Deportiva de la FBF y los miembros del Tribunal Superior de Apelaciones de la FBF, a fin de restituir los derechos del equipo “aviador” que descendió de categoría.

De inmediato, en redes sociales, se viralizó una comunicación conjunta de FIFA y Conmebol, dirigida a la FBF, a Gastón Uribe, en la que se da cuenta de una nota remitida por el presidente de la FBF el 24 de enero, “relativa a la potencial interposición de parte del club Jorge Wilstermann de acciones ante la jurisdicción ordinaria de Bolivia con el propósito de desconocer, suspender o forzar la modificación de una decisión adoptada en el ámbito estrictamente deportivo, concretamente por un laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD)”.

Para ambas entidades, el dejar sin efecto o alterar la eficacia de las decisiones del TAD constituye, en principio, “una infracción grave de las obligaciones estatutarias asumidas por la FBF en el marco de la FIFA y Conmebol…”.

Se señala el Estatuto de la FBF, el artículo 14 que “garantiza al Comité Ejecutivo la posibilidad de suspensión con efecto inmediato de un miembro que incumpla gravemente o de forma reiterada sus obligaciones como tal”, según comunicado de FIFA

Finalmente, se menciona el artículo 15 de la FBF “que permite al Congreso de la FBF expulsar a un miembro si transgrede grave o repetidamente los estatutos, los reglamentos o las decisiones de la FIFA, de la Conmebol o de la FBF, incumple sus obligaciones financieras con la FBF o acude a tribunales ordinarios para resolver un conflicto y/o evitar el cumplimiento de un fallo”.

Ante este hecho, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de este recurso legal.

“El club nunca ha desconocido ni pretende desconocer el sistema de justicia deportiva ni las decisiones adoptadas en dicho ámbito. Por el contrario, Wilstermann ha actuado de manera coherente y responsable, acudiendo exclusivamente a las instancias jurisdiccionales deportivas competentes, en particular al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) y al Tribunal Federal Suizo, con el único objetivo de hacer respetar sus derechos dentro del marco institucional reconocido por FIFA y Conmebol”, se menciona en la primera parte.