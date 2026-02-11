Wilstermann niega la presentación de un amparo en contra de la FBF

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 11/02/2026 a las 9h28
ESCUCHA LA NOTICIA

De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un recurso de Amparo Constitucional en contra de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para evitar su descenso de categoría.

El lunes por la noche se conoció que dos personas particulares no identificadas, aunque la dirigencia de Wilstermann, ya los visualizó, habían presentado una Acción de Amparo Constitucional en contra de los miembros del Comité Ejecutivo de la FBF, además en contra miembros del Tribunal de Justicia Deportiva de la FBF y los miembros del Tribunal Superior de Apelaciones de la FBF, a fin de restituir los derechos del equipo “aviador” que descendió de categoría. 

De inmediato, en redes sociales, se viralizó una comunicación conjunta de FIFA y Conmebol, dirigida a la FBF, a Gastón Uribe, en la que se da cuenta de una nota remitida por el presidente de la FBF el 24 de enero, “relativa a la potencial interposición de parte del club Jorge Wilstermann de acciones ante la jurisdicción ordinaria de Bolivia con el propósito de desconocer, suspender o forzar la modificación de una decisión adoptada en el ámbito  estrictamente deportivo, concretamente por un laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD)”.

Para ambas entidades, el dejar sin efecto o alterar la eficacia de las decisiones del TAD constituye, en principio, “una infracción grave de las obligaciones estatutarias asumidas por la FBF en el marco de la FIFA y Conmebol…”.

Se señala el Estatuto de la FBF, el artículo 14 que “garantiza al Comité Ejecutivo la posibilidad de suspensión con efecto inmediato de un miembro que incumpla gravemente o de forma reiterada sus obligaciones como tal”, según comunicado de FIFA

Finalmente, se menciona el artículo 15 de la FBF “que permite al Congreso de la FBF expulsar a un miembro si transgrede grave o repetidamente los estatutos, los reglamentos o las decisiones de la FIFA, de la Conmebol o de la FBF, incumple sus obligaciones financieras con la FBF o acude a tribunales ordinarios para resolver un conflicto y/o evitar el cumplimiento de un fallo”.

Ante este hecho, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de este recurso legal.

“El club nunca ha desconocido ni pretende desconocer el sistema de justicia deportiva ni las decisiones adoptadas en dicho ámbito. Por el contrario, Wilstermann ha actuado de manera coherente y responsable, acudiendo exclusivamente a las instancias jurisdiccionales deportivas competentes, en particular al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) y al Tribunal Federal Suizo, con el único objetivo de hacer respetar sus derechos dentro del marco institucional reconocido por FIFA y Conmebol”, se menciona en la primera parte. 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático
2
Comunicado BNB
3
Transparencia Internacional: Venezuela es el tercer país más corrupto del mundo en 2025
4
¡No pague demás! Este es el precio límite de las graderías para el Carnaval de Oruro
5
Paz y Lara se saludan en la efeméride de Oruro, pese a distanciamiento

Lo más compartido

1
Cuba está en severa crisis y al borde del colapso energético por carencia de combustibles
2
Feminicidio en Laja: hallan a una mujer apuñalada
3
Detenido un hombre armado que tomó como rehenes a profesores y alumnos en una escuela en Tailandia
4
Santa Cruz en alerta roja frente a 1ra muerte e incremento de chikungunya
5
BoA anuncia incremento de 10 operaciones aéreas en Alcantarí

Más en Fútbol

11/02/2026
El Tigre falló en los penales y Táchira se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que tuvo la posibilidad de empatar, pero...
Ver más
10/02/2026
"Todo listo con el corazón del goleador": Martins pasa pruebas físicas ¿antes de viajar a Bolivia?
A través de sus historias en la red social Instagram, Marcelo Martins dejó un mensaje que acrecienta las posibilidades de que vuelva al fútbol profesional con...
Ver más
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia ordinaria para evitar el descenso, podría causar sanciones graves, incluso la...
Ver más
10/02/2026
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
El Tigre buscará dar un zarpazo esta noche, sumar al menos un punto o ganar en el estadio Pueblo Nuevo ante Deportivo Táchira, a partir de las 20:30, y de esta manera clasificarse a la siguiente...
Ver más
10/02/2026
The Strongest busca avanzar de fase en la Libertadores ante Táchira
La carrera deportiva de Alejandro Chumacero fue meteórica, ascendente desde 2007 cuando debutó en el Tigre ante Universitario con gol incluido en el triunfo por 2-1.
Ver más
09/02/2026
Chumacero, pasado y presente: “Hoy aconsejo, sueño con la selección y retirarme en el Tigre”
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de los insultos en contra del jugador Andrés Córdoba, de San Antonio Bulo Bulo, el...
Ver más
08/02/2026
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
En Portada
11/02/2026 Economía
Renuncia la directora de la ANH, Margot Ayala
La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, presentó hoy miércoles su renuncia al cargo luego de aproximadamente 100...
vista
11/02/2026 Seguridad
Gobierno desmiente huelga de hambre de Laura Rojas en Palmasola
El Ministerio de Gobierno desmintió este miércoles que la exdiputada Laura Rojas haya iniciado una huelga de hambre en el Centro de Rehabilitación Palmasola,...
vista
11/02/2026 Economía
Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático
El presidente ejecutivo de YPFB,Yussef Akly Flores, aclaró que el seguro solidario para daños contra terceros no entregará dinero en efectivo, sino que asumirá...
vista
11/02/2026 Economía
Medinaceli: Bolivia importa 90% de diésel y 50% de gasolina “por un mal manejo” en 20 años
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, señaló ayer que Bolivia importa actualmente el 90% de diésel y el 50% de gasolina debido al “mal...
vista
11/02/2026 País
¡No pague demás! Este es el precio límite de las graderías para el Carnaval de Oruro
El secretario municipal de Cultura, Víctor Hugo Vázquez, informó a Urgente.bo que el precio máximo para los asientos en las graderías durante la entrada del...
vista
10/02/2026 País
“Estén unidos como hermanos, como una yunta”, les dice Monseñor Bialasik a Paz y Lara
"Estén unidos como hermanos", les dijo este martes monseñor Cristobal Bialasik, Obispo de la Diócesis de Oruro, al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente...
vista
Actualidad
El pastor peruano Marco Núñez del Arco fue aprehendido luego de presentarse a su audiencia de declaración por la...
Ver más
11/02/2026 Seguridad
Aprehenden a pastor peruano acusado de estupro tras abstenerse a declarar
El Ministerio de Gobierno desmintió este miércoles que la exdiputada Laura Rojas haya iniciado una huelga de hambre en...
Ver más
11/02/2026 Seguridad
Gobierno desmiente huelga de hambre de Laura Rojas en Palmasola
El secretario municipal de Cultura, Víctor Hugo Vázquez, informó a Urgente.bo que el precio máximo para los asientos en...
Ver más
11/02/2026 País
¡No pague demás! Este es el precio límite de las graderías para el Carnaval de Oruro
ENDE Transmisión, filial de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Corporación, realizó trabajos de mantenimiento...
Ver más
11/02/2026 Economía
ENDE realiza trabajos en línea viva en el Sistema Troncal de Interconexión
Deportes
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
El Tigre falló en los penales y Táchira se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores
De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
Wilstermann niega la presentación de un amparo en contra de la FBF
A través de sus historias en la red social Instagram, Marcelo Martins dejó un mensaje que acrecienta las posibilidades...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
"Todo listo con el corazón del goleador": Martins pasa pruebas físicas ¿antes de viajar a Bolivia?
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
Doble Click
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
Ver más
11/02/2026 Cultura
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl