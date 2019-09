Un cuarteto que no pone freno a sus ambiciones

Los cuatro tienen idéntico anhelo, pero a la hora de la verdad será su destreza la que marque diferencia en el Gran Premio de Automovilismo y Motociclismo, que se desarrollará del 6 al 14 de este mes por diferentes carreteras del territorio nacional.

Así es, Jhonny Román, Fernando Peredo, Raúl Florero y Alberto Vega son los cochabambinos que ponen a punto sus motorizados para la carrera nacional con el asesoramiento técnico de Sandy Paredes, quien realiza un trabajo meticuloso con tal de cumplir con las exigencias del cuarteto de competidores.

Román y Florero tienen mayor rodaje en estas lides, por lo que apelarán a su experiencia para vencer con éxito los 2.384,78 kilómetros de la competición, pero sin dejar de lado su ambición de subir al podio en la categoría R2B, aunque reconocen que no será nada fácil materializar su objetivo, simplemente porque en ese grupo se encuentran los pilotos más “competitivos” del país.

Vega no se queda atrás, puesto que tiene en su haber tres grandes premios, aunque esta vez cambiará el grupo 4X4 por el R2B, motivo por el que sus expectativas van creciendo a medida que se acerca la hora de la largada.

De los cuatro, el novel es Peredo, porque esta será su primera carrera de largo aliento, por lo que prepara su bólido con mucha ansiedad y expectativa.

Si hay algo que destacar, es el compañerismo que existe en el cuarteto en la fase previa a la carrera, cuyo comienzo está previsto para el jueves (9:00) con las pruebas de clasificación, que tendrán lugar en la colina de la Coronilla.

Mañana se llevará a efecto la inspección técnica en un reconocido taller mecánico de la ciudad.

OPINIONES

"El 2016 gané el Gran Premio y me correspondía $us 9.000 de premio, pero hasta la fecha sólo me dieron $us 4.500. Los dirigentes se hacen a los locos". Jhonny Román. Piloto

"Estoy emprendiendo este nuevo reto con la esperanza de terminar la carrera. No hay que desmerecer ninguna etapa, todas son difíciles". Fernando Peredo. Competidor

"Con mi paisano cliceño (Romá) no me voy a dejar, tengo manos, pies, tengo todo. A la salida nomás le daremos duro porque no podemos quedarnos atrás". Raúl Florero. Piloto

"Los primeros tramos son demasiado fuertes, llegar a Camiri será complicado. En esta categoría (R2B) hay pilotos con gran manejo, muy buenos". Alberto Vega. Competidor