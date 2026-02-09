Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Música
Publicado el 09/02/2026 a las 17h19
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL.
Bad Bunny mencionó al país junto con otros de Latinoamérica, mientras fue ovacionado por el público, que disfrutó del reguetón y también del show con Laddy Gaga.
El cantante puertorriqueño fue el primer latino en presentarse en el Super Bowl. Hace días ganó el premio Grammy a Mejor Disco del Año.
