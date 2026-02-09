6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl

Música
BBC Mundo
Publicado el 09/02/2026 a las 11h10
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón.

Fue un show de poco más de 13 minutos que contó con las actuaciones de Lady Gaga y del puertorriqueño Ricky Martin como invitados, además de cameos del actor de origen chileno Pedro Pascal, la rapera de familia dominicana Cardi B, la cantante colombiana Karol G y la actriz de padre mexicano Jessica Alba, a quienes se pudo ver bailando en el porche de la famosa casita de Bad Bunny, un elemento básico de sus espectáculos diseñado para parecerse a una casa tradicional puertorriqueña.

Se esperaba que el músico, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, aprovechara su actuación para hacer una declaración política contra el actual gobierno estadounidense, pero en cambio la utilizó para promover un mensaje de unidad.

Transportándose a través de un paisaje latino, con decorados que incluían desde un salón de manicura hasta un bar, el músico boricua interpretó un popurrí de sus mayores éxitos, entre ellos "Tití me preguntó", "El apagón", "NUEVAYoL".

Pese a que la duración fue breve, el show de Bad Bunny dejó una serie de mensajes importantes para las más de 125 millones de personas que vieron el espectáculo.

1.- Nunca dejé de creer en mí

"Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mí", dijo durante su presentación.

"Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas, créeme", añadió.

Y es que el músico de 31 años, nacido en el humilde pueblo costero de Vega Baja, en el norte de la isla, inició su carrera subiendo canciones a la plataforma SoundCloud mientras trabajaba como empacador en un supermercado.

Desde entonces ha conseguido numerosos premios y récords, incluyendo el reconocimiento como el artista más escuchado del mundo en Spotify en 2020, 2021, 2022 y 2025.

Ese niño que creció en Puerto Rico y no bajó los brazos apareció en un guiño del show más tarde, cuando el cantante entregó a un niño uno de los dos premios Grammy que obtuvo el domingo antepasado.

2.- El valor cultural de lo cotidiano

Su concierto, como suele suceder, estuvo plagado de símbolos que evocan su Puerto Rico natal, con escenas que resaltan el valor de la experiencia del día a día.

No faltaron los carritos de piragua (bebida fría), el cuatro (instrumento nacional de la isla), los bailarines vestidos de jíbaros (campesinos tradicionales), las partidas de dominó, la barbería, los salones con mujeres haciéndose las uñas y, por supuesto, "la casita" rosada que forma parte de la escenografía de su actual gira mundial.

3.- Los apagones en la isla

Un momento de gran carga simbólica se produjo cuando Bad Bunny interpretó la canción "El apagón", subido a uno de los típicos postes de luz de Puerto Rico.

El tema denuncia los cortes eléctricos que son moneda corriente en la isla, que cuenta con una red energética obsoleta, sobre todo, desde el paso del huracán María en 2017.

Hay reportes, incluso, que atribuyen el número 64 en la camiseta que vestía al número oficial de muertos informado tras el huracán, que después súbitamente ascendió a cerca de 3.000.

Fue desde ese mismo poste que cantó los provocativos versos: "Ahora todos quieren ser latino' / Pero les falta sazón, batería y reggaetón".

4.- América es un continente y no un país

Bad Bunny pronunció un mensaje en inglés: "Dios bendiga a América".

Sin embargo, luego comenzó a nombrar a países y territorios de todo el continente americano, encabezando un desfile de banderas.

Y, antes de terminar con la pelota de fútbol con clavos —con la inscripción en inglés "Together, We Are America"—, comentó en español: "Seguimos aquí".

5.- Se rehusó a hablar en inglés

Como mencionamos en el punto anterior, la única frase que el músico boricua pronunció en inglés fue "God bless America" ("Dios bendiga a América"), y lo hizo recién al final de su presentación.

En octubre, pocos días después de aceptar el encargo para hacer su show, Bad Bunny dijo en el icónico programa cómico "Saturday Night Live" de la NBC (la cadena, que tiene los derechos del Super Bowl) que faltaban cuatro meses para su concierto.

"Aún tienen tiempo para aprender español", bromeó en dicho momento.

Sus palabras generaron revuelo, pero más tarde se retractó.

"Sé que dije que tenían cuatro meses para aprender español, pero ni siquiera tienen que aprender español, es mejor si aprenden a bailar. Es lo único de lo que deben preocuparse, de divertirse".

6.- Reinvindicación de Puerto Rico y la cultura latina

Además de ser una oda a su Puerto Rico natal, el show en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California, también hizo referencia a la cultura e idiosincracia latinoamericanas en general.

so se vio reflejado a través de momentos fugaces, como la escena en la que un niño aparece durmiendo en unas sillas en medio de una boda, una postal clásica de los matrimonios latinoamericanos donde la fiesta puede extenderse sin descanso hasta altas horas de la noche.

La cultura latina también estuvo fielmente representada a través de la vibra del concierto en sí mismo, donde las críticas políticas y sociales vinieron acompañadas de baile, sensualidad y sonrisas.

Al finalizar el espectáculo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en la red social Truth Social que fue "uno de los peores de la historia".

Y añadió: "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo".

Puede que no todos comprendan sus palabras, pero su música, como lo demuestran los numerosos premios que acumula y sigue acumulando a lo largo de su carrera, ha llegado al corazón de muchos.

