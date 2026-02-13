Viceministro confirma que se "ultiman detalles" para formalizar el retorno operativo de la DEA

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó que se "ultiman detalles" para formalizar el retorno operativo de la DEA al país.

A través de un posteo en su página en el Facebook, Justiniano señaló que así como el "narcotráfico cruza fronteras", la lucha en contra de ese flagelo también tiene que hacerlo y por eso "Bolivia viene fortaleciendo su cooperación internacional".

En ese contexto, aseveró que el país avanza "en mecanismos de coordinación e intercambio de información con la DEA, enfocados en capacitación, asistencia técnica e inteligencia".

"Actualmente se ultiman detalles para formalizar su retorno operativo al país, luego de casi dos décadas, en el marco de acuerdos que respetan plenamente nuestra soberanía", aseveró.

La autoridad, en ese sentido, acotó el regreso de la DEA tiene el objetivo de "fortalecer nuestras capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia para enfrentar estructuras criminales cada vez más transnacionales".

La DEA fue expulsada de Bolivia en 2008 por el entonces presidente Evo Morales junto con el embajador estadounidense, a quienes acusó de interferencia política.