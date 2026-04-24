Gobierno y Cidob firman acuerdo para modificar la Ley 1720

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Publicado el 24/04/2026 a las 12h55
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Tras una reunión y diálogo, el Gobierno y la dirigencia de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) suscribieron un acuerdo que incluye la incorporación de un nuevo artículo a la Ley 1720, con el fin de resolver el conflicto en torno a dicha normativa y frenar la marcha indígena, informó este viernes el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El encuentro contó con la participación del titular de esa cartera de Estado, Oscar Mario Justiniano, quien acompañó la firma del documento rubricado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y el máximo dirigente de la Cidob, Lino Illimuri.

Como resultado directo de este consenso, el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para modificar la Ley 1720 de Conversión de Tierras. Esta iniciativa busca equilibrar la protección de los territorios indígenas con los derechos de los productores agrarios.

El presidente Paz resaltó que el acuerdo es fruto de varios días de concertación y voluntad política, valorando las propuestas de la Cidob orientadas al beneficio de sus naciones y al respeto de la composición social del país.

El pacto establece cuatro puntos principales, destacando la elaboración conjunta de un nuevo artículo en la normativa agraria para salvaguardar los derechos de los sectores involucrados.

Por su parte, el ministro Oscar Mario Justiniano enfatizó que los beneficios del convenio trascienden cualquier interés partidario.

“Esto no es para un partido político, es para nuestras poblaciones. Estamos aquí para dar paso a la firma de este acuerdo donde el presidente genera una línea clara y nítida de trabajo para todos sus colaboradores”, señaló la autoridad.

Justiniano reafirmó el compromiso del gabinete ministerial para ejecutar los términos acordados: “El presidente tiene la seguridad de que nosotros, ministros y viceministros, trabajaremos en conjunto los términos propositivos que hoy se plantean”, aseguró.

El máximo dirigente de la Cidob, quien estuvo acompañado por representantes regionales, resaltó la importancia del encuentro en la Casa Grande del Pueblo. “Este debate y el acuerdo alcanzado reafirman la unidad y el compromiso de seguir caminando juntos para construir un mejor país. Estamos aquí para seguir proponiendo mejores días para nuestras 34 naciones”, manifestó.

Con este convenio se busca dejar sin efecto las movilizaciones iniciadas hace dos semanas por indígenas y campesinos de Pando y Beni, priorizando el diálogo y la modificación concertada de la normativa, según el reporte oficial.

 

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