Wilstermann presenta un recurso de nulidad al Amparo propuesto por particulares

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 12/02/2026 a las 8h38
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que algunos otros procesos, como el de algunas personas particulares, no tienen nada que ver con la gestión legal que llevan adelante en Suiza.

La dirigencia “aviadora” salió al paso ante la nota oficial que llegó de la FIFA y Conmebol donde advierten de que no se puede recurrir a la Justicia Ordinaria para dirimir cualquier situación de tipo legal deportivo. Además, aclararon su postura en torno a un Amparo Constitucional presentado por particulares que no tienen nada que ver con la entidad “aviadora”, tal como hicieron conocer en su comunicado público dado a conocer el martes.

En el comunicado público se puso en claro que Wilstermann no ha presentado ninguna acción ni persona alguna que actúe en su nombre, “el club no tiene interés alguno en impulsar por vías paralelas a las que ya se encuentran en trámite ante los órganos deportivos y arbitrales”.

Además, se puntualizó en que el club se someterá a los Estatutos, reglamentos y órganos jurisdiccionales de la FIFA, Conmebol y FBF con sus estatutos vigentes.

Por ello, una de las primeras medidas, ante la presentación de particulares de un Amparo Constitucional en contra de la FBF, es de presentar un recurso de nulidad al mismo, según se pudo confirmar ayer mediante fuentes oficiales.

Este documento presentado por Omar Mustafá, en su calidad de presidente de Wilstermann, a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba fue conocido en redes sociales.

En la misma, Mustafá declara que ante la acción de Amparo Constitucional presentada por Denis Cristian Sánchez Rioja y Jorge Rolando Lafuente Rivera en contra de la FBF, “supuestamente alegando la lesión de los derechos de nuestro club, como persona jurídica, negamos toda representatividad de dichas personas en relación a nuestra institución, Club Deportivo Jorge Wilstermann”.

La dirigencia “aviadora” reafirmó su apego a las normas deportivas, tal como se lleva adelante el proceso legal ante el TAS (Tribunal Arbitral Deportivo), por lo que no se siente aludida respecto a algunos mensajes difundidos en redes sociales, en los que se habla de una sanción a Wilstermann y al fútbol nacional por una supuesta injerencia de la justicia ordinaria, según expresaron fuentes del club.

