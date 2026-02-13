Presidente Paz realiza la tradicional ch’alla en la Casa Grande

El presidente Rodrigo Paz Pereira encabezó este viernes la tradicional ch’alla en la Casa Grande del Pueblo y expresó sus deseos para que la población disfrute de las celebraciones de Carnaval.

“Desde la Casa Grande, La Paz, un cariño grande para todo el país; disfrutemos este carnaval, disfrutemos de la patria, de nuestras familias y de nuestros amigos. Con la fe en Dios nos va a ir bien. ¡Vamos a salir adelante!”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado señaló que, junto con el personal, se realizó una “limpia” en el edificio y exhortó a la población a compartir el Carnaval en familia, con la esperanza de que el país superará sus dificultades.

El presidente efectuó la ch’alla en distintos ambientes de la Casa Grande del Pueblo, así como en el avión presidencial y en varios motorizados oficiales. La ceremonia incluyó también la bendición de los predios, a cargo del padre Iván Bravo, rector de la Catedral de La Paz.