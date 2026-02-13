Envían a la cárcel a los tres exfuncionarios de Aduana que alertaron del caso “maletas”

Los tres exfuncionarios son acusados de omitir los controles de 31 maletas que fueron retiradas por la exdiputada Laura Rojas.







Este viernes, la justicia ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola para los tres exfuncionarios de la Aduana que alertaron del caso ´maletas´. El proceso se refiere a la investigación por el retiró irregular de 31 valijas del aeropuerto internacional Viru Viru sin pasar los controles de aduana. Las maletas llegaron un día antes en vuelo chárter procedente de Los Ángeles. La exdiputada Laura Rojas se apersonó el 30 de noviembre, un día después del arribo del chárter, para retirar las maletas.







Los detenidos son Fernando B., Olberth M. y David B. A., quienes prestaban funciones en el aeropuerto cruceño y están acusados de haber omitido la revisión de 31 maletas, que fueron retiradas por la exdiputada Laura Rojas el 30 de noviembre de 2025.







El fiscal asignado al caso, Gomer Padilla, imputó a los tres exfuncionarios de Aduana por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencia y pidió en la audiencia cautelar que se ordene su detención preventiva en la cárcel de Palmasola.







Tras escuchar los alegatos de la Fiscalía y la defensa de los sindicados, el juez de instrucción cautelar ordenó la detención de los tres imputados por el lapso de 70 días, tiempo en el cual se deben realizar algunas diligencias investigativas en torno al caso “maletas”.







Por su parte el abogado defensor de los implicados, Joadel Bravo, cuestionó la determinación de la justicia al señalar que los tres detenidos alertaron del ingreso de las maletas y que la exdiputada Laura Rojas usó su pasaporte diplomático para omitir los controles aduaneros.







Según Bravo, la directora jurídica y los altos ejecutivos de la Aduana no ordenaron la revisión de las maletas y omitieron los procedimientos legales, al no denunciar el caso ante la Fiscalía, pese a que fueron alertados por los ahora exfuncionarios detenidos.







"A pesar de que los funcionarios alertaron de las maletas a la directora jurídica y al presidente de Aduana, estos no asumieron sus competencias y aceptaron el uso del pasaporte diplomático de la exdiputada. Aquí se demuestra que la omisión del procedimiento vino de los altos funcionarios de la Aduana y no de los ´maleteros´ que son procesados", señaló.







Según la Fiscalía, el equipaje arribó al país el 29 de noviembre de 2025 en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos y fue retirado sin pasar por los procedimientos obligatorios de control.







Por este hecho, ya están detenidos en la cárcel de Palmasola la exdiputada Laura Rojas y el juez Hebert Zeballos, quienes son procesados por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa.







El contenido de las 31 maletas sigue siendo un misterio. Los informes de Inteligencia de la Policía detallan que contenían divisas norteamericanas, pero la Fiscalía no descarta que hayan trasladado sustancias controladas, puesto que en la empresa del juez Zeballos, donde fueron a parar las valijas, se halló 69 kilos de marihuana.



