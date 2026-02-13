Salud dispone la distribución de más de 333.000 condones por Carnaval

El Ministerio de Salud dispuso la distribución de 333.400 preservativos en todo el país durante las fiestas de Carnaval, como medida de prevención frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Roxana Salamanca, exhortó a jóvenes y grupos vulnerables a asumir medidas de autocuidado para evitar contagios. "Se ha desplazado una cantidad importante de condones para prevenir la transmisión del VIH y otras ITS", afirmó en entrevista con RTP.

La autoridad informó además que en los departamentos de Santa Cruz y Oruro se contará con sueros antiveneno ante posibles picaduras de arañas. Asimismo, en todo el territorio nacional se habilitaron puntos de vacunación antirrábica para atender eventuales mordeduras de perros.

Salamanca recomendó a quienes se desplacen a Coroico, Los Yungas o Santa Cruz usar ropa de algodón de manga larga, aplicar repelente y emplear mosquiteros, a fin de prevenir picaduras de insectos.