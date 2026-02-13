"Voy a acompañar hasta el final a mi esposo"; responde Desirée Durán tras la aprehensión de su pareja

La ex miss Bolivia y esposa del pastor peruano denunciado por estupro, Marco Núñez Del Arco se pronunció en las redes sociales asegurando que apoyará a su pareja pese a las denuncias en su contra, y respondió que las sugerencias de divorcio no son contempladas por ella, alegando que los casos son supuestamente 'guiones escritos' para manchar al religioso.

"Voy a acompañar hasta el final a mi esposo, porque mientras van avanzando los supuestos casos, voy reconfirmando cómo sólo se está haciendo lectura de un guion escrito por los que están detrás", indica el escrito, post compartido por su cuñado, el hermano del pastor peruano, en las redes sociales.

La respuesta que va dirigida a un comentario de una 'Señora Torrico', a quien le indica: "Me habían comentado no sólo de su publicación sino de muchas otras dándome el consejo de separarme de mi esposo, tanto ustedes como yo no pudimos entender inicialmente qué pasaba; sin embargo, hay muchas de estas situaciones que ya estaban advertidas para mí, advertencias con amedrentamiento si no desistíamos de nuestra relación (hay una estructura más grande de lo que cree detrás de esto)", dice.

Confesó estar muy enamorada de su esposo y que hoy, es un momento en el que le toca llorar, aseguró que seguirá creyendo en él. "Voy a acompañar no sólo al hombre que elegí como mi compañero de vida, pero además a mi amigo, a quien vi por años salir corriendo para atender los conflictos de otros, nunca le importaron las horas ni las distancias, si alguien acudía a él pidiendo ayuda, y esas entre otras muchas acciones me fueron enamorando cada vez más de él. Hoy me toca llorar, pero, sobre todo, me toca seguir creyendo que la verdad nos hará libres, pero no sólo a nosotros, sino a muchos que también han sido víctimas de este sistema", remarca.

El esposo de Desirée Durán enfrenta dos denuncias en su contra, una por su prima hermana, con quien presuntamente mantuvo una relación cuando ella era menor de edad, razón por la cual la Fiscalía dio curso al proceso por el delito de estupro agravado y violencia familiar y/o doméstica.