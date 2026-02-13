"Voy a acompañar hasta el final a mi esposo"; responde Desirée Durán tras la aprehensión de su pareja

Seguridad
EL DEBER
Publicado el 13/02/2026 a las 17h54
ESCUCHA LA NOTICIA

La ex miss Bolivia y esposa del pastor peruano denunciado por estupro, Marco Núñez Del Arco se pronunció en las redes sociales asegurando que apoyará a su pareja pese a las denuncias en su contra, y respondió que las sugerencias de divorcio no son contempladas por ella, alegando que los casos son supuestamente 'guiones escritos' para manchar al religioso.

"Voy a acompañar hasta el final a mi esposo, porque mientras van avanzando los supuestos casos, voy reconfirmando cómo sólo se está haciendo lectura de un guion escrito por los que están detrás", indica el escrito, post compartido por su cuñado, el hermano del pastor peruano, en las redes sociales.

La respuesta que va dirigida a un comentario de una 'Señora Torrico', a quien le indica: "Me habían comentado no sólo de su publicación sino de muchas otras dándome el consejo de separarme de mi esposo, tanto ustedes como yo no pudimos entender inicialmente qué pasaba; sin embargo, hay muchas de estas situaciones que ya estaban advertidas para mí, advertencias con amedrentamiento si no desistíamos de nuestra relación (hay una estructura más grande de lo que cree detrás de esto)", dice.

Confesó estar muy enamorada de su esposo y que hoy, es un momento en el que le toca llorar, aseguró que seguirá creyendo en él. "Voy a acompañar no sólo al hombre que elegí como mi compañero de vida, pero además a mi amigo, a quien vi por años salir corriendo para atender los conflictos de otros, nunca le importaron las horas ni las distancias, si alguien acudía a él pidiendo ayuda, y esas entre otras muchas acciones me fueron enamorando cada vez más de él. Hoy me toca llorar, pero, sobre todo, me toca seguir creyendo que la verdad nos hará libres, pero no sólo a nosotros, sino a muchos que también han sido víctimas de este sistema", remarca.

El esposo de Desirée Durán enfrenta dos denuncias en su contra, una por su prima hermana, con quien presuntamente mantuvo una relación cuando ella era menor de edad, razón por la cual la Fiscalía dio curso al proceso por el delito de estupro agravado y violencia familiar y/o doméstica.

Tus comentarios

Lo más leído

1
El transporte libre del trópico bloquea la ruta Cochabamba-Santa Cruz por calidad de la gasolina
2
Salud dispone la distribución de más de 333.000 condones por Carnaval
3
Trump invita a seis presidentes de Latinoamérica a una cumbre en Miami el sábado 7 de marzo
4
Aprehenden a militares por presunto robo de piezas del cementerio de trenes en Uyuni
5
Trump invita a seis presidentes de Latinoamérica a una cumbre en Miami el sábado 7 de marzo

Lo más compartido

1
La OTAN lanza una nueva misión militar con el fin de reforzar defensa en el Ártico
2
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
3
Precintan tanque que contenía combustible desestabilizado e YPFB garantiza la provisión
4
Envían a la cárcel a los tres exfuncionarios de Aduana que alertaron del caso “maletas”
5
Seis personas van a terapia intensiva en Santa Cruz por la chikunguña

Más en Seguridad

13/02/2026
Envían a la cárcel a los tres exfuncionarios de Aduana que alertaron del caso “maletas”
Los tres exfuncionarios son acusados de omitir los controles de 31 maletas que fueron retiradas por la exdiputada Laura Rojas.
Ver más
13/02/2026
Dictan detención para el pastor denunciado de estupro agravado
La justicia determinó este viernes enviar a la cárcel con detención preventiva al pastor evangélico Marco Núñez del Arco por 180 días por una segunda denuncia...
Ver más
Un grupo de conscriptos y un suboficial fueron aprehendidos en Uyuni, Potosí, tras ser sorprendidos, presuntamente, desmantelando piezas del histórico cementerio de trenes de la localidad.
Ver más
13/02/2026
Aprehenden a militares por presunto robo de piezas del cementerio de trenes en Uyuni
Tras instalarse la audiencia cautelar del pastor peruano Maro Antonio Núñez del Arco, el juez de Villa Primero de Mayo de Santa Cruz determinó este viernes declarar la audiencia en reserva.
Ver más
13/02/2026
Santa Cruz: Juez declara en reserva la audiencia del pastor peruano
Para hoy a las 8:45 horas, fue fijada la audiencia cautelar en la que se definirá la situación jurídica del pastor evangélico Marco Antonio Núñez del Arco por los presuntos delitos de estupro...
Ver más
13/02/2026
Piden 150 días de detención para Núñez, hoy es su audiencia
En medio de la investigación por el caso maletas salieron a luz un conjunto de audios en los que presuntamente se escucha a funcionarios de la Aduana Nacional que advierten sobre la llegada de la...
Ver más
12/02/2026
Revelan audios de operarios de la Aduana que advirtieron sobre maletas de Laura Rojas
En Portada
13/02/2026 Economía
Índice de riesgo país de Bolivia cae a menos de 500 puntos en tres meses de gobierno de Paz
El índice de riesgo país de Bolivia continúa en descenso y este viernes se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, informó el ministro de Economía y...
vista
13/02/2026 País
Transporte Libre levanta bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, irá al diálogo
El sector del Transporte Libre de Cochabamba decidió este viernes levantar los bloqueos instalados en carreteras hacia Santa Cruz y otras regiones del oriente...
vista
13/02/2026 Seguridad
Envían a la cárcel a los tres exfuncionarios de Aduana que alertaron del caso “maletas”
Los tres exfuncionarios son acusados de omitir los controles de 31 maletas que fueron retiradas por la exdiputada Laura Rojas.
vista
13/02/2026 Seguridad
"Voy a acompañar hasta el final a mi esposo"; responde Desirée Durán tras la aprehensión de su pareja
La ex miss Bolivia y esposa del pastor peruano denunciado por estupro, Marco Núñez Del Arco se pronunció en las redes sociales asegurando que apoyará a su...
vista
13/02/2026 Seguridad
Dictan detención para el pastor denunciado de estupro agravado
La justicia determinó este viernes enviar a la cárcel con detención preventiva al pastor evangélico Marco Núñez del Arco por 180 días por una segunda denuncia...
vista
13/02/2026 País
Viceministro confirma que se "ultiman detalles" para formalizar el retorno operativo de la DEA
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó que se "ultiman detalles" para formalizar el retorno operativo de la...
vista
Actualidad
Los tres exfuncionarios son acusados de omitir los controles de 31 maletas que fueron retiradas por la exdiputada Laura...
Ver más
13/02/2026 Seguridad
Envían a la cárcel a los tres exfuncionarios de Aduana que alertaron del caso “maletas”
La ex miss Bolivia y esposa del pastor peruano denunciado por estupro, Marco Núñez Del Arco se pronunció en las redes...
Ver más
13/02/2026 Seguridad
"Voy a acompañar hasta el final a mi esposo"; responde Desirée Durán tras la aprehensión de su pareja
El sector del Transporte Libre de Cochabamba decidió este viernes levantar los bloqueos instalados en carreteras hacia...
Ver más
13/02/2026 País
Transporte Libre levanta bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, irá al diálogo
El índice de riesgo país de Bolivia continúa en descenso y este viernes se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos,...
Ver más
13/02/2026 Economía
Índice de riesgo país de Bolivia cae a menos de 500 puntos en tres meses de gobierno de Paz
Deportes
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
Ver más
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Wilstermann presenta un recurso de nulidad al Amparo propuesto por particulares
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
13/02/2026 Cultura
Bryce y Cortázar, entre la vida y la muerte, en febrero
El Festival de Cine de Málaga, uno de los principales espacios del cine en español, acogerá el estreno mundial de...
Ver más
13/02/2026 Cultura
Cine. Boulocq estrena su primer documental en Málaga
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
Ver más
11/02/2026 Cultura
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino