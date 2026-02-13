Dictan detención para el pastor denunciado de estupro agravado

La justicia determinó este viernes enviar a la cárcel con detención preventiva al pastor evangélico Marco Núñez del Arco por 180 días por una segunda denuncia de estupro que presentó en su contra una prima hermana, una joven de nacionalidad peruana.

El juez que investiga el caso determinó declarar el caso en reserva para continuar con el proceso. El pastor fue trasladado al penal de Palmasola.

El detenido también enfrenta otra denuncia interpuesta por una joven de la ciudad de Santa Cruz que pidió que el caso no se cierre, después de que la fiscal dispuso que se cierre porque se vencieron los plazos.