Aprehenden a militares por presunto robo de piezas del cementerio de trenes en Uyuni

Un grupo de conscriptos y un suboficial fueron aprehendidos en Uyuni, Potosí, tras ser sorprendidos, presuntamente, desmantelando piezas del histórico cementerio de trenes de la localidad.

El operativo policial se realizó la noche del jueves, luego de que pobladores denunciaran movimientos sospechosos en la zona turística del departamento.

Los militares pertenecen a una unidad de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y, según un reporte preliminar, las partes metálicas de los vagones históricos fueron cargadas en un camión Iveco de uso oficial.

En total fueron detenidos 11 soldados: siete jóvenes de entre 18 y 20 años, cuatro adolescentes de 17 años y un suboficial primero de 47 años, quien presuntamente lideraba al grupo.

El caso se encuentra en investigación por el delito de robo agravado ante el Ministerio Público.