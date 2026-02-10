The Strongest busca avanzar de fase en la Libertadores ante Táchira

El Tigre buscará dar un zarpazo esta noche, sumar al menos un punto o ganar en el estadio Pueblo Nuevo ante Deportivo Táchira, a partir de las 20:30, y de esta manera clasificarse a la siguiente instancia de la Copa Libertadores.

En el partido de ida, jugado en La Paz, The Strongest ganó por 2-1, resultado considerado insuficiente por la diferencia ajustada en el marcador.

Por lo que hoy, con un empate o triunfo pueden avanzar a la próxima instancia, y, en caso de una derrota con diferencia de un gol, todo se definirá en los doce pasos.

Pero, jugadores y cuerpo técnico del equipo nacional, consideran que se lleva ventaja y que se buscará mantener la diferencia en el partido a jugarse hoy en San Cristóbal.

“Hay fe y convicción de que se juega bien, por lo menos eso vimos en los dos clásicos, probamos diferentes equipos, y ambos nos demostraron que podemos ser optimistas. Nos dolió la derrota, porque todo se definió en los penales, ellos anotaron un gol más y nosotros no, pero ahora tenemos el partido ante el Táchira, y lo jugaremos con fe”, afirmó el entrenador de The Strongest, Eduardo Villegas.

Respecto al sistema táctico con el que se jugará hoy, Villegas expresó que cambiará, “porque el Táchira cambiará también”.

Opciones

Es probable que coloque a un volante de marca más en el medio donde podrían estar en la contención, tanto Jovani Welch junto a Víctor Cuéllar o Santiago Arce. Pero, en ofensiva, se podría dar el debut del guatemalteco Darwin Lom, quien fue habilitado provisionalmente, acompañado por Gabriel Sotomayor y Carlos Ventura. “Disfruto de esto, vine para jugar la Copa Libertadores, espero tener esa oportunidad ante Táchira, un equipo al que vi y que seguramente pondrá otra disposición en su cancha y con su gente”, afirmó Lom.

De acuerdo a Villegas, tiene en planes tanto a Lom como Adrián Estacio, el extremo colombiano que padece de una contractura originada en el clásico.

Por su parte, Deportivo Táchira ha puesto todo su objetivo en la Copa Libertadores, por eso en su segundo partido por el torneo Clausura, perdió con un equipo alterno ante el Portuguesa (0-1). El único jugador del equipo titular, fue Gustavo Lozano, el resto, entre juveniles y suplentes.

El dato

The Strongest consiguió dos empates y perdió dos veces en Venezuela. Su primer encuentro fue una derrota por 5 - 0 a manos del Minerven en 1994, ese mismo año empató 1-1 con el Marítimo. En 2016 el Trujillanos le ganó por 2 - 1, mientas que en 2022 empató 0-0 con el Caracas.

El resultado de esta nochele permitirá al equipo pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores o renunciar a la contibuidad del torneo internacional.