BoA anuncia incremento de 10 operaciones aéreas en Alcantarí

Boliviana de Aviación (BoA) informó que se gestiona la ampliación de rutas y anunció el incremento de 10 operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Alcantarí, Chuquisaca.



La medida se dio tras reuniones sostenidas con instituciones representativas del departamento, con el fin de mejorar la conectividad aérea de la ciudad de Sucre y para beneficio de la población, el sector productivo y el turismo.



De acuerdo con el reporte de la estatal, este incremento de operaciones implica la optimización de frecuencias existentes y el fortalecimiento de la programación de vuelos hacia y desde Sucre; la evaluación de nuevas rutas nacionales, en función de la demanda y la sostenibilidad operativa; la coordinación permanente con autoridades aeroportuarias, entidades reguladoras y actores locales para garantizar la viabilidad técnica, operativa y comercial de las nuevas operaciones.



Desde BoA se indicó que con estas acciones se busca la integración territorial, el desarrollo regional y el fortalecimiento del transporte aéreo nacional, priorizando a Sucre como un punto estratégico dentro de la red de conectividad del país.



La aerolínea anunció que seguirá trabajando conjuntamente con las instituciones de Chuquisaca e informará, a través de sus canales oficiales, la implementación progresiva de nuevas operaciones, rutas y frecuencias, una vez concluidos los procesos técnicos y administrativos correspondientes.