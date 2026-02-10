Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas paceños

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 10/02/2026 a las 9h08
ESCUCHA LA NOTICIA

Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas, La Paz, según anunció el dirigente Paolo Choque el fin de semana, en ocasión del campeonato nacional de Kilómetro Vertical que se desarrolló en esa población, con la participación de más de medio centenar de corredores tanto damas como varones de diferentes departamentos del país. 

Agregó en ese sector del departamento de La Paz hay lugares que son “adecuados para entrenar y después conseguir buenos resultados, como pasó en 2025, en este campeonato en el que vimos a atletas que lograron lugares importantes, por lo que este deporte creció y con el tiempo será el semillero del skyrunning”. 

Campeonato

El fin de semana en Coroico de desarrolló el campeonato denominado Kilómetro Vertical, en la ocasión vencieron la paceña Josefina Sanches y el cochabambino Alfredo Condori en la categoría élite, con esta prueba se dio paso al calendario nacional de la temporada 2026, el evento fue calificado como exitoso por los organizadores y los participantes.

Varias regiones 

En la ocasión compitieron representantes de Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, quienes corrieron por la montaña Uchumachi que está ubicada a 2.670 metros sobre el nivel del mar. “Impulsar a las autoridades de Coroico para que se realicen estos campeonatos que además muestra el paisaje de este lado del país”, acotó Choque. 

La siguiente prueba nacional se desarrollará en Chacaltaya, en la modalidad de sky y ultra sky, el campeonato está programado para el 14 de marzo. 

 Los ganadores

El fin de semana Alfredo Condori logró el primer puesto en la prueba que se realizó en Coroico, en el departamento de La Paz; el atleta registró un tiempo de 37 minutos y 40 segundos, la segunda ubicación fue para Álvaro Collanque de Coripata con 43’20”, y, completó el podio Gustavo Zegarra de La Paz con 45’14”. 

Mientras que, en damas, Josefina Sanches llegó primera con un tiempo de 46’00”, la segunda ubicación fue para Alejandra Sahonero con 48’25”, de Cochabamba, la tercera ubicación fue para Nancy Cuba con 51’55”, de La Paz. 

En tanto que, en la categoría Máster ganó Eduardo López, de Cochabamba y la paceña Sanches. En tanto que en juveniles el dominio de Romel Quispe, de Trinidad, Beni. 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Cuba está en severa crisis y al borde del colapso energético por carencia de combustibles
2
Santa Cruz en alerta roja frente a 1ra muerte e incremento de chikungunya
3
Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz
4
Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba
5
Playa Turquesa alcanza un 30% de avance y se entregará en abril

Lo más compartido

1
Ángel Calcina, el artesano ‘amuleto’ de los presidentes de la Alasita 2026
2
¿Se puede tratar la depresión con ejercicio físico?
3
Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz
4
Paz promulga ley para arraigar a exautoridades por 90 días más
5
El puchero, una fusión de sabores y colores

Más en Multideportivo

09/02/2026
Tensión en Milán tras protestas durante las Olimpiadas de Invierno
Miles de manifestantes recorrieron las calles de la norteña ciudad italiana de Milán este fin de semana, en protestas enmarcadas en los XXV Juegos Olímpicos de...
Ver más
06/02/2026
Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno
Más allá que la competencia oficial inició este miércoles, los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 tuvieron su ceremonia inaugural este...
Ver más
Después de coronarse campeón en el Annual Lewis Drug Pro que finalizó el domingo en Estados Unidos, el boliviano Conrrado Moscoso se posesionó en el segundo puesto del ranking del Tour Profesional de...
Ver más
05/02/2026
Boliviano Conrrado Moscoso se confirma entre los tres mejores raquetbolistas del mundo
“No puedo modificar lo que establece el Comité Ejecutivo de la Odebo, lo que sí puedo decirle (a Acción de La Prensa) es que hay que esperar con optimismo la respuesta de la Organización con respecto...
Ver más
05/02/2026
Medina: “Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige”
La Paz está cerca de ser confirmada como sede de los Juegos Bolivarianos 2029. La visita que realizó Baltazar Medina, presidente, de Giorgio Alberti, director deportivo de la ODEBO (Organización...
Ver más
04/02/2026
La Paz a un paso de ser confirmada como sede de los Bolivarianos 2029
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer, mencionó que Bolivia es el único país aspirante para ser sede de los Juegos...
Ver más
03/02/2026
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
En Portada
10/02/2026 País
Paz y Lara coinciden en el aniversario de Oruro y se dan un apretón de manos
El presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara coincidieron este martes 10 de febrero en el Te Deum que se celebróen la Catedral de Oruro, en el...
vista
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia ordinaria para evitar el descenso, podría...
vista
10/02/2026 País
Oruro conmemora 245 años de su gesta libertaria con la presencia de Lara
El departamento de Oruro conmemora este 10 de febrero 245 años de su gesta libertaria con un acto cívico para honrar a sus héroes y reafirmar su compromiso...
vista
10/02/2026 País
Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz
El gobierno de Rodrigo Paz cumplió tres meses desde que fue posesionado como presidente tras ganar elección presidencial.
vista
10/02/2026 Seguridad
Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba
En el marco del plan de operaciones denominado “Tormenta II”, unidades de Umopar Chapare y Umopar Oriente, bajo la conducción del director general de la Fuerza...
vista
10/02/2026 Economía
Gobierno y mototaxistas firman un acuerdo para activar seguro por la gasolina de mala calidad
El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes “debidamente...
vista
Actualidad
El presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara coincidieron este martes 10 de febrero en el Te Deum que se...
Ver más
10/02/2026 País
Paz y Lara coinciden en el aniversario de Oruro y se dan un apretón de manos
El departamento de Oruro conmemora este 10 de febrero 245 años de su gesta libertaria con un acto cívico para honrar a...
Ver más
10/02/2026 País
Oruro conmemora 245 años de su gesta libertaria con la presencia de Lara
El Fiscal Departamental del Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó ayer que el Ministerio Público ejecuta acciones...
Ver más
10/02/2026 Economía
Intensifican operativos e inspecciones contra minería ilegal en los río del Beni
El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de...
Ver más
10/02/2026 Economía
Gobierno y mototaxistas firman un acuerdo para activar seguro por la gasolina de mala calidad
Deportes
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
El Tigre buscará dar un zarpazo esta noche, sumar al menos un punto o ganar en el estadio Pueblo Nuevo ante Deportivo...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
The Strongest busca avanzar de fase en la Libertadores ante Táchira
Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas, La Paz, según anunció el dirigente...
Ver más
10/02/2026 Multideportivo
Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas paceños
Miles de manifestantes recorrieron las calles de la norteña ciudad italiana de Milán este fin de semana, en protestas...
Ver más
09/02/2026 Multideportivo
Tensión en Milán tras protestas durante las Olimpiadas de Invierno
Doble Click
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl
En un partido desequilibrado, los Seattle Seahawks dominaron el Super Bowl del football americano, aplastando a los...
Ver más
09/02/2026 Espectáculos
Super Bowl, Bad Bunny triunfa y Donald Trump se ofusca