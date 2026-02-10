Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas paceños

Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas, La Paz, según anunció el dirigente Paolo Choque el fin de semana, en ocasión del campeonato nacional de Kilómetro Vertical que se desarrolló en esa población, con la participación de más de medio centenar de corredores tanto damas como varones de diferentes departamentos del país.

Agregó en ese sector del departamento de La Paz hay lugares que son “adecuados para entrenar y después conseguir buenos resultados, como pasó en 2025, en este campeonato en el que vimos a atletas que lograron lugares importantes, por lo que este deporte creció y con el tiempo será el semillero del skyrunning”.

Campeonato

El fin de semana en Coroico de desarrolló el campeonato denominado Kilómetro Vertical, en la ocasión vencieron la paceña Josefina Sanches y el cochabambino Alfredo Condori en la categoría élite, con esta prueba se dio paso al calendario nacional de la temporada 2026, el evento fue calificado como exitoso por los organizadores y los participantes.

Varias regiones

En la ocasión compitieron representantes de Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, quienes corrieron por la montaña Uchumachi que está ubicada a 2.670 metros sobre el nivel del mar. “Impulsar a las autoridades de Coroico para que se realicen estos campeonatos que además muestra el paisaje de este lado del país”, acotó Choque.

La siguiente prueba nacional se desarrollará en Chacaltaya, en la modalidad de sky y ultra sky, el campeonato está programado para el 14 de marzo.

Los ganadores

El fin de semana Alfredo Condori logró el primer puesto en la prueba que se realizó en Coroico, en el departamento de La Paz; el atleta registró un tiempo de 37 minutos y 40 segundos, la segunda ubicación fue para Álvaro Collanque de Coripata con 43’20”, y, completó el podio Gustavo Zegarra de La Paz con 45’14”.

Mientras que, en damas, Josefina Sanches llegó primera con un tiempo de 46’00”, la segunda ubicación fue para Alejandra Sahonero con 48’25”, de Cochabamba, la tercera ubicación fue para Nancy Cuba con 51’55”, de La Paz.

En tanto que, en la categoría Máster ganó Eduardo López, de Cochabamba y la paceña Sanches. En tanto que en juveniles el dominio de Romel Quispe, de Trinidad, Beni.