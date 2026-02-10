“Estén unidos como hermanos, como una yunta”, les dice Monseñor Bialasik a Paz y Lara

Publicado el 10/02/2026 a las 14h52
"Estén unidos como hermanos", les dijo este martes monseñor Cristobal Bialasik, Obispo de la Diócesis de Oruro, al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmand Lara durante la homilía con motivo de la efeméride del departamento de Oruro.

Lo que debería ser normal pasó a ser algo extraordinario. Ambos políticos, distanciados prácticamente desde el inicio de la gestión de gobierno, fueron convocados por monseñor Bialasik para dirigirles algunas palabras.

"Nosotros, señor Presidente, hemos preparado la imagen de la virgen María, que es la patrona que guía nuestro pueblo orureño. Queremos invitarlo y al vicepresidente para que se acerquen y queremos hacer una bendecirlos para que unidos, solidarios, como hermanos, como una buena yunta de nuestro campo puedan seguir adelante en pleno desarrollo para la gloria de Dios y de la patria", dijo el obispo en plena celebración.

El vicepresidente Lara llegó más temprano a la celebración eucarística; mientras que Paz lo hizo después y saludo al titular de la Basílica Menor. Al ingresar, Paz le dio un apretón de manos a Lara y ambos se sentaron en lugares diferentes.

Paz y Lara se colocaron lado a lado y escucharon las recomendaciones del obispo, quien les colocó a ambos escapularios de la virgen María.

