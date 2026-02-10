FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia ordinaria para evitar el descenso, podría causar sanciones graves, incluso la suspensión de la FBF y la expulsión del mismo club aviador.
El caso de Wilstermann, de recurrir a la justicia ordinaria de nuestro país por el tema de su descenso del fútbol boliviano, complica su situación y a la Federación Boliviana de Fútbol; el aviador puede ser expulsado de toda actividad futbolística, la FBF suspendida, y la selección y los clubes no podrán competir en ninguna actividad futbolística profesional, según una misiva enviada por la FIFA y la Conmebol.
Wilstermann perdió la categoría en 2025 (quedó último) y, por lo tanto, debería descender. Pero el club no quiere aceptar ese descenso y está buscando evitarlo por la vía judicial, es decir, llevando el caso a la justicia ordinaria.
En diciembre, el TAS decidió que Aurora debía recuperar 33 puntos. Wilstermann dice que hubo mala notificación, o sea que no se les comunicó bien o a tiempo esa decisión.
Por lo tanto, la Conmebol y la FIFA piden dos cosas: que la FBF controle la situación y que informe a FIFA y Conmebol de cualquier novedad.