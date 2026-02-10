Camín Cargo rechaza acusaciones y exige auditoría conjunta a YPFB

Economía
Redacción Central
Publicado el 10/02/2026 a las 17h50
ESCUCHA LA NOTICIA

Camín Cargo Control Argentina S.A. – Sucursal Bolivia rechaza a través de un comunicado  las versiones que la presentan como beneficiaria de contratos irregulares o responsable de la mala calidad de combustibles. “Nuestra relación contractual con YPFB no fue producto de un acto fortuito ni de una invitación directa, sino el resultado de una rigurosa licitación pública en la que Camín Cargo resultó adjudicataria por mérito técnico y económico”, señala la empresa en la carta remitida a la estatal el 10 de febrero de 2026.

La compañía enfatiza que los procesos para el “Servicio de Inspección de Calidad y Cantidad” —tanto el contrato 2025 como la selección 2026 (PAC5089)— se realizaron con pliego publicado, invitación a varios proponentes y evaluación por un Comité de Selección bajo el método de menor precio.

El Informe de Selección YPFBGCCDRCOINF752/2025 establece que Camín Cargo “cumple” todos los requisitos técnicos y documentales y ocupa el primer lugar de prelación, mientras que la otra oferta fue descalificada por no cumplir con la experiencia exigida.

En cuanto al alcance del servicio, la empresa recuerda que su obligación es inspeccionar cantidad y efectuar análisis de calidad únicamente cuando YPFB lo requiere, conforme a las cláusulas operativas del “Contrato de Servicio de Inspección de Calidad y Cantidad – 2025” (GLC/ULGD N° 459/2024).

“El alcance de nuestro servicio se limita exclusivamente a lo establecido en el contrato vigente, incluyendo la toma de muestras y análisis de calidad únicamente cuando son requeridos por YPFB”, precisa Camín Cargo.

“Camín Cargo ha obtenido de parte de YPFB todas las actas de conformidad y recepción de sus servicios, un total de 24 muestras de gasolina tomadas entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, bajo estándares internacionales de verificación, resultaron negativas a la existencia de residuos contaminantes, sin que a la fecha exista un solo reclamo técnico, legal o de cualquier otra índole”, añade la empresa.

En ese marco, la empresa considera que las acusaciones que la vinculan a prácticas irregulares “carecen de sustento técnico” y ha requerido a YPFB “una inmediata revisión técnica conjunta del alcance de los servicios ejecutados y de la documentación generada en cumplimiento del Contrato”, a fin de que la propia estatal certifique públicamente la corrección y transparencia de su actuación.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Cuba está en severa crisis y al borde del colapso energético por carencia de combustibles
2
“Estén unidos como hermanos, como una yunta”, les dice Monseñor Bialasik a Paz y Lara
3
Santa Cruz en alerta roja frente a 1ra muerte e incremento de chikungunya
4
Feminicidio en Laja: hallan a una mujer apuñalada
5
Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz

Lo más compartido

1
Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba
2
Camín Cargo rechaza acusaciones y exige auditoría conjunta a YPFB
3
Ángel Calcina, el artesano ‘amuleto’ de los presidentes de la Alasita 2026
4
¿Se puede tratar la depresión con ejercicio físico?
5
Playa Turquesa alcanza un 30% de avance y se entregará en abril

Más en Economía

10/02/2026
Intensifican operativos e inspecciones contra minería ilegal en los río del Beni
El Fiscal Departamental del Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó ayer que el Ministerio Público ejecuta acciones coordinadas destinadas a la protección...
Ver más
10/02/2026
Gobierno y mototaxistas firman un acuerdo para activar seguro por la gasolina de mala calidad
El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes “debidamente...
Ver más
Tras una larga reunión, la tarde de este lunes el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes "...
Ver más
09/02/2026
Gasolina desestabilizada: Gobierno y mototaxistas cruceños firman acuerdo
“La banca nunca pierde”. Es un dicho popular que no se atribuye a nadie en particular, pero que permite reflejar el funcionamiento de las instituciones financieras, aún en contextos adversos. Durante...
Ver más
09/02/2026
Las utilidades de la banca continúan en ascenso y logra cifra récord en 2025
Desde esta semana se activará un seguro solidario de daño contra terceros, para atender los posibles perjuicios en vehículos que habrían sido afectados por la gasolina “desestabilizada”, sin embargo...
Ver más
09/02/2026
Activan un seguro para perjudicados por mala gasolina; no darán dinero
Luego que el presidente Rodrigo Paz anunciara el 17 de diciembre el fin de la subvención a los combustibles se observó una paulatina disminución de la demanda en las estaciones de servicio y también...
Ver más
08/02/2026
El contrabando a la inversa del gas licuado reaviva el comercio en Perú
En Portada
10/02/2026 País
“Estén unidos como hermanos, como una yunta”, les dice Monseñor Bialasik a Paz y Lara
"Estén unidos como hermanos", les dijo este martes monseñor Cristobal Bialasik, Obispo de la Diócesis de Oruro, al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente...
vista
10/02/2026 País
Paz y Lara coinciden en el aniversario de Oruro y se dan un apretón de manos
El presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara coincidieron este martes 10 de febrero en el Te Deum que se celebróen la Catedral de Oruro, en el...
vista
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia ordinaria para evitar el descenso, podría...
vista
10/02/2026 País
Oruro conmemora 245 años de su gesta libertaria con la presencia de Lara
El departamento de Oruro conmemora este 10 de febrero 245 años de su gesta libertaria con un acto cívico para honrar a sus héroes y reafirmar su compromiso...
vista
10/02/2026 Economía
Camín Cargo rechaza acusaciones y exige auditoría conjunta a YPFB
Camín Cargo Control Argentina S.A. – Sucursal Bolivia rechaza a través de un comunicado las versiones que la presentan como beneficiaria de contratos...
vista
10/02/2026 Economía
Gobierno y mototaxistas firman un acuerdo para activar seguro por la gasolina de mala calidad
El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes “debidamente...
vista
Actualidad
Camín Cargo Control Argentina S.A. – Sucursal Bolivia rechaza a través de un comunicado las versiones que la presentan...
Ver más
10/02/2026 Economía
Camín Cargo rechaza acusaciones y exige auditoría conjunta a YPFB
Boliviana de Aviación (BoA) informó que se gestiona la ampliación de rutas y anunció el incremento de 10 operaciones...
Ver más
10/02/2026 País
BoA anuncia incremento de 10 operaciones aéreas en Alcantarí
Una mujer de 34 años fue hallada sin vida debajo de una cama en un domicilio de la comunidad de Catavi, en el municipio...
Ver más
10/02/2026 Seguridad
Feminicidio en Laja: hallan a una mujer apuñalada
"Estén unidos como hermanos", les dijo este martes monseñor Cristobal Bialasik, Obispo de la Diócesis de Oruro, al...
Ver más
10/02/2026 País
“Estén unidos como hermanos, como una yunta”, les dice Monseñor Bialasik a Paz y Lara
Deportes
A través de sus historias en la red social Instagram, Marcelo Martins dejó un mensaje que acrecienta las posibilidades...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
"Todo listo con el corazón del goleador": Martins pasa pruebas físicas ¿antes de viajar a Bolivia?
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
El Tigre buscará dar un zarpazo esta noche, sumar al menos un punto o ganar en el estadio Pueblo Nuevo ante Deportivo...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
The Strongest busca avanzar de fase en la Libertadores ante Táchira
Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas, La Paz, según anunció el dirigente...
Ver más
10/02/2026 Multideportivo
Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas paceños
Doble Click
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl
En un partido desequilibrado, los Seattle Seahawks dominaron el Super Bowl del football americano, aplastando a los...
Ver más
09/02/2026 Espectáculos
Super Bowl, Bad Bunny triunfa y Donald Trump se ofusca