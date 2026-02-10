"Todo listo con el corazón del goleador": Martins pasa pruebas físicas ¿antes de viajar a Bolivia?

Publicado el 10/02/2026 a las 14h35
A través de sus historias en la red social Instagram, Marcelo Martins dejó un mensaje que acrecienta las posibilidades de que vuelva al fútbol profesional con el principal objetivo de ser convocado a la Selección boliviana de fútbol de cara al repechaje al Mundial.

"Todo listo con el corazón del goleador", aseveró Martins y compartió un video en el que se le ve realizándose pruebas físicas.

El posteo, acrecienta la posibilidad de que el máximo goleador histórico de la Selección arribe al país en los próximos días y se incorpore a Oriente Petrolero.

De hecho, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, afirmó en las últimas horas que el fichaje del 'Matador' por el club refinero ya estaría concretado.

"Tengo entendido que ya se ha consolidado la contratación", aseveró en contacto con la prensa.

Costa, en esa línea, afirmó que está en constante contacto con Martins, quien le aseguró que realiza trabajos físicos, con preparadores personales.

Eso sí, afirmó que su convocatoria a la Selección dependerá exclusivamente del director técnico de la Verde, Oscar Villegas, quien ha emitido diferentes opiniones al respecto.

De hecho, el anterior viernes señaló que la posibilidad era prácticamente "imposible", pero en las últimas horas señaló que esperara al delantero "hasta último momento".

