Oruro conmemora 245 años de su gesta libertaria con la presencia de Lara
El departamento de Oruro conmemora este 10 de febrero 245 años de su gesta libertaria con un acto cívico para honrar a sus héroes y reafirmar su compromiso con el desarrollo.
El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara, participa del acto de ofrendas florales, iza de banderas y ceremonia religiosa en conmemoración del 245 aniversario de la gesta libertaria de Oruro de 1781, rindiendo homenaje a los héroes y heroínas que marcaron la lucha por la libertad y la dignidad del pueblo orureño.
Acompañan este acto autoridades nacionales, departamentales y municipales, entre ellas el Gobernador, el Alcalde, asambleístas departamentales, el Fiscal General del Estado, representantes de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Cámara de Diputados y la población, reafirmando el compromiso del Estado con la memoria histórica y la identidad nacional.